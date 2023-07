Robert Downey Jr. es uno de los actores más famosos de Hollywood. La estrella es reconocida por su memorable interpretación de Tony Stark en las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sin embargo, también ha demostrado su talento con grandes cineastas fuera de esta franquicia, por lo que Mag decidió recopilar las 10 mejores películas de su filmografía. ¡Disfruta de nuestra selección!

Vale precisar que la vida del histrión es una historia de redención en sí misma. Tras atravesar diversos problemas legales y de adicciones, incluida su presencia en la cárcel y un centro de rehabilitación, él retomó su carrera artística gracias la cinta “Iron Man” (2008).

Este protagónico es considerado como uno de los papeles más importantes de su trayectoria. Por ello, era inevitable iniciar esta lista con una mención especial al largometraje.

"Iron Man" fue el inicio del MCU. Robert Downey Jr. creó a un icónico personaje que conquistó a las audiencias (Foto: Marvel Studios)

LAS 10 MEJORES PELÍCULAS DE ROBERT DOWNEY JR.

10. “The Judge” (2014)

El maestro Robert Duvall y Robert Downey Jr. lideran este notable drama judicial de David Dobkin. Ambos interpretan a un padre y un hijo cuya relación está rota, pero la investigación de un delito vuelve a cruzar sus vidas.

¿De qué trata? Un exitoso abogado de Chicago debe regresar a su pueblo de la infancia para defender a su padre, un juez, quien es sospechoso de un crimen. Así, mientras Hank investiga el caso, restablecerá un vínculo roto hace años.

¿Cómo ver la producción? En Latinoamérica, a través de HBO Max; y en España y Estados Unidos, desde iTunes.

9. “Short Cuts” (1993)

“Vidas cruzadas” es una cinta de Robert Altman que adapta varios relatos del escritor norteamericano Raymond Carver. Así, consigue enlazar la acción de 22 personajes, en paralelo o con encuentros casuales. Nombres como Frances McDormand, Tim Robbins y Julianne Moore destacan en el reparto.

¿De qué trata? La película inicia con una flota de helicópteros fumigando contra las moscas, lo que reúne a varios personajes a lo largo de la trayectoria de vuelo. El papel del azar y la suerte es fundamental en la producción, y muchas de las historias tienen que ver con la muerte y la infidelidad.

8. “Kiss Kiss Bang Bang” (2005)

Película escrita y dirigida por Shane Black. Está protagonizada por Downey Jr. en el rol que le valió una nominación a los Premios Satellite. Además, el thriller cuenta con las actuaciones de Val Kilmer y Michelle Monaghan.

¿De qué trata? Harry es un ladrón de poca monta que, junto a su socio, hace las “compras” navideñas en una tienda de juguetes de Nueva York hasta que la alarma de seguridad los delata. En su frenética huida de la policía, Harry acaba metiéndose sin querer en una audición para una película de detectives de Hollywood.

¿Cómo ver la producción? Disponible alrededor del mundo a través de iTunes. En España, también desde Movistar Plus.

7. “A Scanner Darkly” (2006)

“Una mirada a la oscuridad” es la adaptación de la obra homónima de Philip K. Dick. A través de la técnica de la rotoscopia (un sistema híbrido de animación 3D e imagen real), Richard Linklater nos presenta una impresionante historia de ciencia ficción.

¿De qué trata? Situado en un no muy distante futuro donde Estados Unidos ha perdido su “guerra” con la drogras, Fred, un policía en cubierto, es una de las tantas personas enganchadas a un popular narcótico.

¿Cómo ver la producción? Disponible alrededor del mundo a través de iTunes. En Latinoamérica, también desde HBO Max.

6. “Sherlock Holmes” (2009)

Al igual que Benedict Cumberbatch en la serie “Sherlock”, Robert Downey Jr. interpretó al famoso detective de las novelas de Arthur Conan Doyle. Pero, a diferencia de su colega, lo hizo en la versión cinematográfica del director Guy Ritchie. Gracias a este papel, ganó el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia.

¿De qué trata? Sherlock Holmes y el doctor John Watson consiguen evitar a tiempo la muerte ritual de una joven a manos de Lord Henry Blackwood. Tras su arresto, Blackwood pide a Holmes que acuda a su celda, donde le advierte que, si es ajusticiado, su muerte solo será el principio de una nueva y sangrienta era.

¿Cómo ver la producción? En Latinoamérica y España, a través de HBO Max; y en Estados Unidos, desde iTunes.

5. “Natural Born Killers” (1994)

“Asesinos por naturaleza” es un thriller de Oliver Stone que se ha convertido en una obra de culto con el paso del tiempo. Woody Harrelson lidera el film que nació de un relato de Quentin Tarantino. En este, Robert Downey Jr. le da vida al periodista Wayne Gale.

¿De qué trata? Micky y Mallory, dos jóvenes brillantes, atractivos y víctimas de una infancia traumatizada, se convierten en amantes y descubren que han nacido para matar. Ambos son carniceros sanguinarios que matan despiadadamente por placer y están provocando la histeria colectiva con sus asesinatos en masa. Un presentador de un programa sensacionalista de televisión se aprovecha de la fascinación que ejerce su personalidad para convertirlos en héroes televisivos.

¿Cómo ver la producción? En Latinoamérica, a través de HBO Max y Star Plus; en España, vía Movistar Plus y Disney Plus; y en Estados Unidos, desde iTunes y Amazon.

4. “Chaplin” (1992)

Robert Downey Jr. consiguió su primera nominación al Óscar gracias a esta biografía del ícono del cine mudo Charles Chaplin. En ceremonias como el BAFTA y el Festival de Sitges se llevó el premio como Mejor Actor.

¿De qué trata? El joven Charlie Chaplin es miembro de una numerosa familia que se gana la vida en los teatros de mala muerte de Londres. Pronto vio a su padre morir alcoholizado y a su madre enferma, Hannah, trabajando duramente para sacar adelante a su hermano Sydney y a él mismo. Su única evasión era el teatro.

¿Cómo ver la producción? En España y Estados Unidos, a través de Amazon Prime Video.

3. “Good Night, and Good Luck” (2005)

George Clooney es el director y coguionista del drama periodístico “Buenas noches, y buena suerte”. El largometraje basado en hechos reales recibió reacciones favorables por parte de la crítica y 6 nominaciones al Óscar.

¿De qué trata? Narra la historia del periodista de la CBS Edward Murrow y su productor Fred Friendly durante la legendaria confrontación que Murrow mantuvo con el senador Joseph McCarthy, y que ayudó a dar fin a la “cacería de brujas” del Comité de Actividades Antiamericanas en los años 50.

¿Cómo ver la producción? En España, a través de Amazon Prime Video, Movistar Plus y MUBI; y en Estados Unidos, desde iTunes.

2. “Zodiac” (2007)

“Zodiaco” es una de las obras maestras de David Fincher, quien adapta la novela de Robert Graysmith en un thriller con notables interpretaciones de Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo y Robert Downey Jr.

¿De qué trata? Un asesino en serie de San Francisco juega con la policía enviando cartas y mensajes codificados. Investigadores y reporteros buscan incansablemente al criminal durante años, obsesionados con resolver el misterio.

¿Cómo ver la producción? En España y Latinoamérica, a través de HBO Max; y en Estados Unidos, desde iTunes.

1. “Oppenheimer” (2023)

Este drama biográfico de Christopher Nolan se centra en la vida del “Padre de la bomba atómica” y sus esfuerzos por llevar a cabo el Proyecto Manhattan. Está protagonizado por Cillian Murphy, quien lidera un talentoso elenco que incluye a estrellas como Emily Blunt y Florence Pugh.

Robert Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss, en una de las más brillantes actuaciones de su carrera. En ese sentido, se cree que podría ganar el premio Óscar que viene esperando desde hace mucho tiempo.

¿De qué trata? Narra la historia de científico J. Robert Oppenheimer y su rol en el desarrollo de la bomba atómica, basándose en el libro “Prometeo americano” de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿Cómo verla? La producción llegó el jueves 20 de julio del 2023 a las salas de cine de Latinoamérica y España. Un día después, el viernes 21 de julio, aterrizó en las carteleras de Estados Unidos.

