¿Quién no ha reído con “El Chavo del 8″? La serie protagonizada por Roberto Gómez Bolaños se convirtió en una de las más famosas de todos los tiempos. Con este programa el humorista mexicano se ganó el cariño y aplauso de millones de personas quienes también lloraron su partida en el 2014. Sin embargo, una confesión de Carlos Villagrán respecto al fallecimiento del actor ha llamado la atención en las redes sociales.

El 28 de noviembre del 2014 es una fecha muy recordada por el público que creció viendo la serie “El Chavo del 8″, pues aquel día falleció Roberto Gómez Bolaños quien también era conocido como “Chespirito” y cuyo programa humorístico se transmitió en más de 50 países.

La noticia conmocionó a millones de personas en todo el mundo quienes no podían creer que el actor y creador de uno de los programas que ha trascendido de generación en generación partió para siempre a la eternidad.

Tras ello, Roberto Gómez Bolaños o “El Chavo”, como también se le conocía, recibió un gran homenaje en el Estadio Azteca (México).

Pero algunos detalles respecto a la muerte de Roberto Gómez Bolaños han generado varias preguntas entre sus millones de fanáticos. Todo esto tras la versión de Carlos Villagrán quien interpretó a Quico en “El Chavo del 8″.

Elenco de la serie "El Chavo del 8" (Foto: Televisa)

¿QUÉ DIJO CARLOS VILLAGRÁN SOBRE LA MUERTE DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS?

El actor Carlos Villagrán, quien trabajó con “Chespirito” durante varios años, brindó una entrevista en mayo del 2022 al programa “La Divina Noche” donde habló sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños y un detalle dejó con la boca abierta a más de uno.

Precisamente, el video de la entrevista se ha viralizado en las redes sociales y en TikTok ha tenido varias reacciones debido a que el recordado “Quico” señaló que Roberto Gómez Bolaños, presuntamente, falleció días antes de que fuera anunciada la noticia.

Carlos Villagrán interpretó a Quico (Foto: Televisa)

Es así que Villagrán señaló que él viajó de Estados Unidos a México cuando se enteró de la noticia, pero llegó cinco minutos tarde a la misa, la misma que se realizó en Televisa San Ángel y logró sentarse adelante.

“Resulta que me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda (Meza) les dijo ‘aguántamelo’, porque no te explicas, por ejemplo, murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de “El chavo del 8″ y del “Chapulín colorado”, ¿A qué hora los hicieron?”, expresó Carlos Villagrán.

Carlos Villagrán “Kiko” asegura que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” murió mucho antes de la fecha en la que se dio a conocer su fallecimiento pic.twitter.com/yd0ZhBAZ9J — Lo + viral (@VideosVirales69) August 28, 2022

El video de las declaraciones de Carlos Villagrán ha sido muy comentado en las redes sociales debido a que también habló sobre el ataúd. “Estuve en el velorio y no había nada en ese cajón”, sostuvo.

En ese momento, el entrevistador le consulta si piensa en la posibilidad de que el actor pudo haber muerto días antes, a lo que Carlos Villagrán respondió: “Si, para poder preparar todo y que no se les cayera el programa, yo pienso pero no me consta nada, pero yo pienso que sí”.

¿FLORINDA MEZA SE HA PRONUNCIADO?

El portal Milenio ha señalado que estas declaraciones de Carlos Villagrán datan de mayo del 2022, pero el video se ha viralizado recientemente; sin embargo, hasta la fecha Florinda Meza, esposa de Roberto Gómez Bolaños, no se ha pronunciado al respecto vía un comunicado o en sus redes sociales.

EL ORIGEN DEL NOMBRE DEL PROGRAMA “EL CHAVO DEL 8″

En 2021 se cumplieron los 50 años del primer episodio de “El Chavo del 8″; en esa línea, Heriberto Murrieta, un reconocido periodista mexicano, recordó una anécdota con Roberto Gómez Bolaños en su cuenta oficial de Instagram, donde detalló el verdadero origen del nombre del programa.

De acuerdo con él, “El Chavo del 8″ se llamó así por un mero tecnicismo, para que la gente identificara de mejor manera el canal por el que se transmitía la serie.