Roberto Martínez se presentó en el programa de Magaly Medina, donde habló de la infidelidad y dio algunos tips para evitar ser “ampayado” infraganti.

El exfutbolista y la periodista pusieron como ejemplo a Christian Domínguez, quien estuvo envuelto en toda una polémica tras ser acusado de haberle sido infiel a Isabel Acevedo con Pamela Franco.

Roberto Martínez sostuvo que la persona que es infiel no debe llorar en público porque se pierde credibilidad ante todos.

“Cuando ya lloraste o cuando ya eres reincidente, no llores, porque no te van a creer, es imposible. Llórale a tu mamá, a tu pareja o si viene la mamá de tu pareja, pero en público no puedes llorar", indicó.

"Cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra y sales llorando es peor. No lo puedes hacer, no te van a creer, porque la gente te va a agarrar más cólera de todas maneras”, señaló en “Magaly tv, la firme”.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina recordó que Christian Domínguez se presentó en el programa “Válgame” y lloró al confirmar su ruptura con la popular ‘Chabelita’. “Ya ves Domínguez debiste haberle pedido un consejo...Lloró pues, lloró”, comentó.

“No hay forma de que llores con tu pareja llora, pídele disculpas, lo que quieras, pero que salgan lágrimas cuando has mentido, cuando has vuelto a recaer en una mentira o un ampay, qué sé yo, jamás. No se debe hacer. Imposible”, precisó.