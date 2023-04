Luego de una larga lucha contra la cirrosis hepática y una dura caída que le dejó varias secuelas, el pasado 4 de abril se confirmó el fallecimiento a los 81 años de Andrés García, el legendario y polémico actor de cine y televisión.

La muerte de la celeb de México se dio en su casa y al lado de Margarita Portillo, su última esposa y la mujer que lo acompañó en sus años finales, apoyándolo en su recuperación física y emocional, pues fue la persona que, según contó el histrión, evitó que tomara una fatal decisión.

Del mismo modo, la partida del actor también despertó dudas respecto a su herencia y la distribución de esta, pues es conocido que pese a tener hijos reconocidos en la industria, no tuvo una buena relación con estos, e incluso se negó a verlo en sus momentos finales.

El legendario actor al lado de Margarita Portillo, su cuarta esposa (Foto: Andrés García / Facebook)

EL TESTAMENTO DE ANDRÉS GARCÍA

En febrero del 2021, Andrés García conversó con “Hoy Día” de Televisa y reveló que debido a sus problemas de salud, ya había planeado cómo repartir su herencia y que su amigo Roberto Palazuelos tenía una copia de su última voluntad.

“Yo creo que le han interpretado mal las palabras a Roberto Palazuelos, que es un gran amigo, es como un hijo, es un hijo prácticamente. El 20 % (es para) Rosita, el 20 % (va) a Margarita, 20 % (es para) Beto (Roberto Palazuelos)”, indicó. Por otro lado, “el 40 % está dividido entre Andresito, Leonardo y la mamá de ellos”, confirmando que ya tenía una idea de cómo repartiría los bienes que acumuló en más de 50 años de carrera en la televisión.

Del mismo modo, desde aquel momento, el actor tenía claro que no incluiría a su hija Andrea en la lista de herederos, pues debido a los conflictos entre ambos y el alejamiento de esta, no consideraba necesario dejarle un porcentaje de la herencia.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el histrión se enfrascaría en una pelea con el “Diamante Negro”, por lo que, además de retarlo a un duelo a balazos, Don Andrés lo retiró de su herencia.

Además, se sabe que en la actualidad la mayor parte de la masa hereditaria del actor mexicano se encuentra en poder de Margarita Portillo, que no habría repartido los bienes, pues según trascendió en medios locales, muchos de los beneficiarios fueron excluidos del testamento.

Andrea García es la única figura que se sabía que sería excluida del testamento de Andrés García (Foto: Andrea García / Instagram)

¿LEONARDO Y SANDRA VALE IMPUGNARÁN TESTAMENTO DE ANDRÉS GARCÍA?

En conversación con Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos reveló que se había reunido con el hijo del exactor, Leonardo García, y la madre de este, Sandra Vale, para ofrecerles asesoría jurídica en caso de que deseen impugnar el testamento del cual fueron excluidos.

“Palazuelos los ve para ver si ellos quieren impugnar el testamento, la masa hereditaria de Andrés García”, indicó el periodista, además de dejar en claro que el también actor y su madre todavía “no lo han decidido”.

Según indicó el “Diamante negro” al periodista de Imagen Television, estos ya tenía su análisis jurídico del caso y era decisión de ellos si llegaban a los tribunales por los derechos que les habrían sido arrebatados.

Por otro lado, durante una entrevista con “Chismorreo”, Palazuelos indicó que la viuda del actor habría decidido apoderarse de la herencia que dejó el histrión.

“Sé que Margarita los dejó sin nada. Margarita de alguna manera se quedó con todo, no les dejó ni un cuadro“, señaló.

El también abogado destacó que el protagonista de “Tú o nadie” y “El privilegio de amar” había incluido a Sandra Vale, su exesposa, en la lista de herederos original, por lo que una posible exclusión lo indigna.

“Que no vaya Margarita a quitarle también eso a Sandy porque si no entonces sí me va a conocer. Margarita tiene que tener cuidado de no quererse pasar con Sandy porque entonces sí me voy a ir encima”, advirtió.