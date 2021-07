Roberto Palazuelos, conocido como “El Diamante Negro”, es una de las figuras más reconocidas de México. El actor inició su carrera en los años 80 y dio su salto a la fama con “Muchachitas”, desde entonces ha trabajado en telenovelas, películas y realities shows. Con el paso del tiempo, el artista de convirtió en uno de los rostros masculinos más polémicos de la televisión.

Palazuelos no solo es actor, también es empresario y abogado. Es reconocido en la esfera pública de México por siempre llevar un estilo de vida lujoso y poseer varios bienes que ha conseguido producto de su trabajo.

El “Diamante Negro” tiene varios inmuebles como un hotel llamado “Diamante K” que se encuentra en Tulum, un jet Hawker 800XP, entre otras adquisiciones. Pese a tener fama y dinero, su vida no ha sido fácil y se ha enfrentado a situaciones personales difíciles como la vez que casi pierde la vida por su adicción a la cocaína y el abandono de su madre.

LA DURA VIDA DE ROBERTO PALAZUELOS: DESDE EL ABANDONO DE SU MADRE HASTA SU ADICCIÓN A LA COCAÍNA

En una entrevista realizada para el programa “El Gordo y la Flaca” de Univisión, Roberto Palazuelos contó cómo fue que su adicción a la cocaína casi termina con su vida y lo que significó para él el abandono por parte de su madre.

En la sección llamada “En Confianza”, el artista reveló que lo que más lo ha golpeado en la vida es el abandono de su madre y que es algo que siempre le va a doler pues lo ha desestabilizado.

“Ya no tengo contacto con ella, todo iba muy bien, pero por ahí ella, yo no sé si le dieron dinero o qué fue lo que pasó, pero se aventó unas declaraciones muy poco afortunadas en una revista muy importante de México, le dieron portada y como seis páginas en el interior, y habló muy mal de mi familia, de mi papá, de mi abuelo, de la que es como mi mamá, mi tía Susana”, declaró el actor.

“El Diamante Negro” señala que la ruptura con su mamá data de cuando él era apenas un niño, ella lo llevó a la fuerza a Nueva York separándolo de su familia. Después su abuelo fue por él y lo regresó a México, desde entonces tuvo poca comunicación con su madre.

“En realidad, yo siempre le voy a agradecer mucho haberme dado la vida, pero ella no es mi madre porque ella no me crió. Cuando yo regresé a México, que me recuperó mi familia, ella nunca me vino a buscar, nunca le interesó. A mí lo único que me ha desestabilizado, me ha golpeado y me ha dolido muchísimo fue el abandono de mi madre. Es algo que a mí me va a doler siempre, toda la vida”, confesó.

El empresario de 54 años también hizo fuertes confesiones acerca de su problema con las drogas, el cual se desencadenó con la separación de su madre. Su adicción lo llevó a casi perder la vida en una ocasión que recuerda claramente.

“Yo nunca he tenido problemas con el alcohol, mi problema fue con la cocaína. Una vez casi me muero en un ‘fiestón’ que llevábamos casi como 48 horas, me aventé a una alberca y, con el cambio de temperatura, no encontré la salida de la alberca y me golpeé contra las paredes, me abrí (la cabeza), me desorienté por completo. Mi cerebro desubicó hacia dónde era la superficie y me estaba muriendo, cuando salí me estaba convulsionando”, recordó Palazuelos.

Según Celebrity Hot News, la fortuna de Palazuelos está valuada en 12 millones de dólares, mientras que otros dicen que llega hasta los 25 millones de dólares. Cabe señalar que su dinero proviene principalmente de sus negocios en hoteles y bienes raíces, aunque hay quienes afirman que su riqueza fue heredada de su abuelo, el magnate conocido como “El Tigre”, quien construyó un gran imperio en la zona de Acapulco.