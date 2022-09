Durante muchos años Roberto Palazuelos y Andrés García fueron muy buenos amigos, pero con el tiempo todo esto fue cambiado. Actualmente, la distancia entre ambos actores se hace cada vez más notoria y sus millones de fans se preguntan si volverán a fortalecer su amistad. Ante ello, el denominado Diamante Negro dio mayores detalles al respecto.

Andrés García es un reconocido actor que ha participado en distintas telenovelas que se convirtieron en las más exitosas en varios países. Otro de los artistas que también protagonizó muchas producciones en México fue Roberto Palazuelos, quien además destaca por ser un próspero empresario.

Además de ser reconocidos por su gran trayectoria en las telenovelas, los dos actores mexicanos mantuvieron una buena amistad, la misma que dio mucho que hablar en la prensa internacional.

Pero tras conocerse que las cosas no andaban muy bien entre los dos artistas, fue el propio Roberto Palazuelos el que reveló quién fue la persona que originó sus diferencias con el actor Andrés García.

Andrés García ha participado en varias telenovelas (Foto: Andrés García / Instagram)

¿QUIÉN CAUSÓ LA PELEA ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y ROBERTO PALAZUELOS?

Roberto Palazuelos y Andrés García fueron durante muchos años dos actores que mantenían una excelente relación amical, pero en la actualidad ambos están distanciados.

En julio del 2022 Margarita Portillo, esposa de Andrés García, brindó unas declaraciones a “De pimera mano” donde reveló lo que originó la pelea entre los dos artistas.

Cabe precisar que todo se produjo en el marco del testamento de Andrés García donde se incluyó a Palazuelos.

“Andrés se enojaba y un día dijo ‘ya lo voy a sacar del testamento’ porque le cuestionaban tanto de eso y Beto se enojó y dijo que no tenía necesidad de las propiedades de Andrés, porque la propiedad más chiquita de él valía más que las propiedades de Andrés; empieza una lucha de ego”, sostuvo.

Roberto Palazuelos junto a Andrés García (Foto: Roberto Palazuelos/Instagram)

LA VERSIÓN DE ROBERTO PALAZUELOS

Roberto Palazuelos se pronunció al respecto y su versión ha sorprendido a muchos, según informó Milenio. En ese sentido, reveló que él evitó que Andrés García se enfrentara al hijo de Margarita Portillo.

“Yo los reconcilié. Me duele mucho que diga eso de mí, sus palabras no sólo me ofenden a mí, a mi familia que tanto cariño le ha dado. Andrés lo quería matar (al hijo de Portillo) y yo le decía: ‘cómo lo vas a matar si es el hijo de tu señora esposa’. Lo quería matar porque este chavito le bajó una lana”, indicó según informó Milenio.

Sin embargo, llamó mucho la atención cuando señaló que para él la persona responsable de su distanciamiento con Andrés García es el hijo de Margarita Portillo.

“Los reconcilié y ahora me lo pone en contra, por intereses personales de él”, precisó.

El actor Roberto Palazuelos (Foto: Roberto Palazuelos / Instagram)

¿ROBERTO PALAZUELOS APOYÓ A MARGARITA PORTILLO?

Por otro lado, Roberto Palazuelos también indicó que apoyó -en su momento- a Margarita Portillo, cuando la esposa de Andrés García necesitaba de ayuda legal.

“Además gracias a mí, Margarita no se divorció de él”, precisó según Milenio.

Pero lo dicho por Palazuelos fue confirmado por la propia Margarita Portillo y lo confesó en “De primera mano”.

“Beto me ha ayudado, efectivamente, me ha asesorado en cuestiones personales, en cuestiones legales y etc, si, eso si es cierto”, sentenció.