“Rocío, contar la verdad para seguir viva” es una serie documental y biográfica protagonizada por Rocío Carrasco, una presentadora y colaboradora de televisión española. La docuserie, producida por La Fábrica de la Tele para Mediaset España y emitida a través de Telecinco, se estrenó el 21 de marzo de 2021 en el horario prime time de la cadena y llegó a su fin el 26 de mayo.

Y aunque todos pensábamos que la duodécima y última entrega, capítulo titulado “Punto de partida”, era el final de la serie, se ha revelado que posiblemente habrá una segunda parte. A continuación, todo lo que se sabe sobre la continuación del programa que alcanzó altos niveles de audiencia en la Madre Patria, tanto así que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se puso en contacto con Rocío Carrasco para mostrarle su apoyo tras ver el documental.

Antes, recordemos que la historia de Carrasco se emitía los miércoles a las 22:10 horas en formato de debate, el cual era presentado por Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, quienes, tras presentar un episodio, separado en dos partes, comentaban lo visto con algunos de los colaboradores más conocidos de Telecinco.

Rocío Carrasco comenzó su carrera televisiva en 1997 como copresentadora del programa de Telecinco Cita con Apeles. (Foto: Rocío Carrasco / Instagram)

¿TENDRÁ TEMPORADA 2 LA DOCUSERIE?

Fue Jorge Javier Vázquez, quien anunció en “Sálvame” que “habrá una segunda parte del documental” y que la hija de Carrasco será protagonista de una nueva entrevista en plató el miércoles 2 de junio.

“No acaba esto hoy. Viene la segunda parte y en esas tengo que estar yo también”, señaló al tiempo de pedirle a Corredera para que pueda participar durante la presencia de Rocío Flores.

A raíz de ello comenzaron a deslizar los posibles contenidos de unas próximas entregas de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, aunque no profundizaron más. Y es que el tema de la familia y la relación que tuvo con sus hijos podría ser el centro de una siguiente temporada de la trama.

Como se recuerda, el último episodio titulado “Punto de partida”, muestra a Rocío contando las vivencias que tuvo con su exesposo Antonio David Flores y su hija, las cuales influyeron en su estado psicológico y afectaron su salud. El tiempo que abarca esta narrativa va de agosto de 2019 a julio de 2020.

En la serie expone su testimonio acerca de los años de horror que sufrió a manos de su exmarido, Antonio David Flores, el alienamiento de su hijos y los factores desencadenantes que la llevaron a intentar quitarse la vida. (Foto: Rocío Carrasco / Instagram)

¿QUÉ DIJO ROCÍO CARRASCO?

Tras el fin del capítulo 12, Carrasco se dirigió hacia las mujeres que han sufrido maltrato. “Hay mucha gente que no tiene capacidad o la ayuda o los medios suficientes para poder emerger de ahí. Me parece que se habla con mucha libertad y muy poco respeto de una enfermedad [depresión] que es muy jodida. Yo puedo estar muchas cosas: hundida, deprimida, frustrada, pero loca no estoy”.

“[A esas mujeres] que no hagan lo mismo que yo, que lo digan, que lo griten. Que lo digan en el minuto cero. Que no están solas, seguramente, al igual que yo no lo estoy. Mi consejo sería todo lo contrario a lo que he hecho. Mi actitud de estar en silencio es un error, pero me ha permitido que mis principios estén intactos”, añadió.

En otro momento, indicó que tras haber compartido su testimonio, donde tocó fondo y tomó conciencia de que nadie puede lastimarla, reconoció que si bien el dolor que sintió y siente no se va, este se curará poco a poco, publicó Formula TV.