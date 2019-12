Tras el escándalo que se generó luego que Pedro Gallese fuera captado saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa, la exvoleibolista Rocío Miranda lamentó que el arquero de Alianza Lima se encuentre atravesando esta situación.

“Es una pena que Gallese haya perdido a su familia por una calentura. Lamento mucho su separación, porque su esposa era su pareja de casi toda la vida”, sostuvo la deportista en declaraciones al diario Trome.

“Ojalá se puedan arreglar, porque tienen hijos muy pequeños y necesitan tener a su padre y madre cerca”, agregó e inmediatamente descartó conocer a Pedro Gallese o que el guardameta sea alguno de los futbolistas que le escriben a sus redes sociales para invitarla a salir.

Sin embargo, Rocío Miranda sorprendió al revelar que un jugador de fútbol casado le propuso que se vieran en el extranjero y que él pagaría todos los gastos, aunque no quiso revelar su nombre y dijo que le advirtió que si volvía a escribirle le enseñaría los mensaje a su esposa.

“Hubo uno que me escribió a mi WhatsApp y se mandó con todo. Lamentablemente para él (futbolista), mi celular lo maneja mi mánager, quien es mi pareja, así que se llevó una gran sorpresa y hasta ahora nos ruega para no delatarlo con su esposa”, manifestó.

“No puedo decir su nombre, pero le dije que si me volvía a insistir le iba a enseñar a su esposa lo que me escribía. Desde ahí, no sé nada de él, pero hasta me ofreció vernos fuera de Perú y que él pagaba todo”, indicó.

Finalmente Rocío Miranda dejó entrever que los más probable es “que estos ‘patas’ le escriban a diferentes chicas, y deben haber algunas que aceptan, por eso hay tantas que paran viajando al exterior y solas”.