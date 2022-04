Con 58 años de edad, la conductora Rocío Sánchez Azuara tiene una gran experiencia en la televisión mexicana, demostrando su gran talento para estar frente a cámaras y también la notoria belleza que ha sido uno de su sellos característicos a lo largo de su triunfal carrera.

Si bien muchos consideran que es una mujer muy bella, últimamente han empezado a circular unas fotografías suyas en redes sociales de hace algunos años, las cuales confirman que desde joven era alguien que llamaba la atención por su apariencia.

LAS FOTOS DE ROCÍO AZUARA

Como se pueden ver en las imágenes que han sido rotadas en las plataformas digitales, la periodista siempre ha dejado su rubia cabellera, aunque el tamaño y el peinado sí ha variado, dependiendo en la moda del momento.

En los programas que ha conducido, principalmente talk shows, también ha lucido una cantidad importante de vestidos que iban de acuerdo a la época y a su silueta pues su look impecable ha sido otra característica que ha mantenido a lo largo de los años.

Así se veía Rocío Sánchez Azuara hace algunos años atrás.

Recientemente se confirmó que Rocío Sánchez Azuara ha regresado a TV Azteca para tener un nuevo programa, el cual llevará de nombre “Acércate a Rocío” y tendrá el mismo formato que el espacio que conducía en Imagen Televisión.

Además, se espera que sea a la misma hora, por lo que se presume que ella será la que mande en ese determinado tiempo, aunque su extrabajo se ha hecho con los servicios de Laura Bozzo, quien le dará competencia.

La conductora de televisión ha sido considerada como una de las periodistas más bellas de México.

¿POR QUÉ ROCÍO SÁNCHEZ AZUARA DEJÓ IMAGEN TELEVISIÓN?

Pati Chapoy y el resto de panelistas del programa “Ventaneando” le dieron la bienvenida a TV Azteca a Rocío Sánchez Azuara e inmediatamente le consultaron por las motivaciones de su regreso, luego de siete años laborando en otros canales. Rocío Sánchez Azuara no rehuyó a las preguntas y respondió con sinceridad.

La conductora dijo que no se animó a renovar su vínculo con Imagen Televisión, pues consideraba que su programa -por la naturaleza social de la misma- necesitaba una mayor exposición, condición que sí te la da TV Azteca. “No es que me sintiera mal, pero para lograr el objetivo del programa por supuesto que necesitas una ventana mucho más grande”, expresó.

“Yo nunca me voy mal, pero de pronto se lo toman a mal ellos...la verdad yo siempre me despido bien, en el último caso me tuvieron a prueba tres meses. Era mi proyecto, en ningún momento se mintió, me tuvieron a prueba tres meses, luego seis, firmamos pero se venció el año. Apareció la propuesta de regresar a Azteca y regresé porque existen mejores oportunidades de poder ayudar”, siguió.