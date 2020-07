El futbolista Rodrigo Cuba y su esposa, la actriz Melissa Paredes, mantuvieron una entrevista para el programa “En boca de todos”, donde hablaron sobre su convivencia durante la cuarentena y las bromas que se realizan en redes sociales.

Es así que en una secuencia, “Nicolasa” se animó a hacerle una pregunta producto de un tiktok donde Paredes le juega una broma al “Gato” Cuba sobre ser “pisado”. “¿Es verdad que eres tan pisado que hasta lo disfrutas?”, señaló el personaje causando risas en el set.

“No me considero como pisado. Sí me gusta estar en casa, pasar mucho tiempo al lado de Melissa, pero de ahí a ser pisado, creo que es otra cosa distinta”, afirmó el deportista.

De inmediato, la conductora Tula Rodríguez cuestionó la pregunta y señaló que las labores en casa deben ser compartidas. “Hay que ayudar, distribuir los labores”, señaló la presentadora.

Paredes, por su lado, señaló que un “hombre que se respeta” considera que los quehaceres en casa son importantes y, sobre el video para TikTok, afirmó que se trataba de una broma interna pues su esposo siempre la fastidia en redes sociales.

Otro de los temas por el que la pareja fue consultada es que si les gustaría tener otro bebé. “Sí lo haría, quedaría embarazada ahorita, pero me da miedo, por este virus que me tiene harta. Te juro que me da miedo solo por eso, sino ya hace rato”, sentenció la ex Miss Perú.

