El próximo estreno de la película “El 10 de la calle” ha generado un nuevo enfrentamiento entre Melissa Klug y Jeffersn Farfán, el motivo, la aparición de sus hijos en la cinta.

Rodrigo González compartió unos stories de Instagram donde dio algunos detalles de la polémica. Según contó ‘Peluchín’, hace un tiempo Jefferson Farfán le reveló la razón por el que no incluiría a Melissa Klug en su película.

“Las cosas que él me decía era que estaba un poco cansado de que Melissa (...) se pasee que por los diferentes canales de TV. Me decía: ’Si yo la pongo en la película... uuuuy, será para que se pasee por todos los canales de TV'”, contó Peluchín.

La exfigura de Latina aseguró que Farfán está en su derecho de decidir quién aparece en su película. “Tiene sus motivos también. Él va a quedar como el que intenta borrar algo que es imposible de borrar y ahora parece que ella quiere tomar represalias porque van a aparecer los hijos. Pero si ellos son parte de su vida ¿cómo los va a borrar? A quien quiere borrar es a ti nomás”, consideró Rodrigo.

En otra historia de Instagram, Peluchín mencionó el precio que debe pagar un programa de TV para contar con Melissa Klug como invitada.

“Yo sé que ella no cobra poco. Cobra de 6 mil a 7 mil soles para arriba por presentación. Por eso no la tenía de invitada, porque no había caja chica”, dijo entre risas González.

Rodrigo González 'Peluchín'