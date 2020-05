En una reciente entrevista con Magaly Medina, Rodrigo González “Peluchín” reveló que Paolo Guerrero se comunicó con él a través de Instagram para aclarar rumores de machismo en su relación sentimental con la actriz Alondra García Miró.

Según detalló el expresentador de Latina, el jugador de fútbol le escribió para aclarar que él no es celoso con Alondra y que respeta su trabajo como actriz e incluso mostró un pantallazo de la conversación que mantuvo con el seleccionado.

“Más bien una aclaración, de hecho yo apoyo a Alondra en todo y ella es la que toma la decisión en todos sus proyectos. Yo trato de darle amor, cariño y soporte. Me gusta verla crecer y cuando logra sus objetivos. Creo que malinterpretaron mis palabras y no me expliqué bien”, fue parte del mensaje de Paolo para Rodrigo.

“El tema de la conversación era otra y quizás me descuidé con eso. Pero bueno, solo quería que quede claro”, agregó el deportista desde su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, Paolo Guerrero fue duramente criticado por los cibernautas por supuestamente no respetar la carrera actoral de su pareja Alondra García Miró, pero todo, según el futbolista, habría sido un malentendido.

Rodrigo González revela conversación que mantuvo con Paolo Guerrero. (Video: ATV)

