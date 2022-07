Hace unos meses y en pleno verano, la excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía sorprendió a todos al revelar que mantenía una relación con Jefferson Farfán. Para sorpresa de todos, la propia Olenka apareció a través de unos audios hablando y contando detalles de lo que en ese entonces era su romance con la ‘foquita’, ex de Yahaira Plasencia, hermana de su expareja George Plasencia.

Olenka Mejía se animó, incluso, a decir que en el mes de julio presentaría su candidatura como regidora y que en esa fecha Jefferson Farfán también haría oficial el romance de ambos.

Sin embargo, hasta el momento nadie, ni Jefferson Farfán, ni Olenka han hablado sobre este romance y esto ha sido motivo de burla para Rodrigo González que le mandó un mensaje a la jovencita.

“Se supone que él (Jefferson Farfán) estaba en todas con la excuñada, Olenka Mejía, y ponían fotos en el mismo ascensor, con las mismas zapatillas, el mismo edificio, y dijeron que ahora, en el mes patrio, ella iba a ser legalizada, hasta ahora estamos esperando el balconazo”, precisó el popular ‘Peluchín’.

¿Qué dijo Olenka sobre Jefferson Farfán?

El programa Amor y fuego mostró el audio de Olenka Mejía hablando sobre Jefferson Farfán.

-¿Y por qué lo niegas?

Es que nadie está negando, simplemente es que yo no quiero hacerme conocida por ser alguien de él. Estoy feliz. Me siento tranquila, y estoy bien, es parte de eso, de una pareja, es parte de que estás con una persona, que ambos se apoyen.

-¿Por fin, Jefferson sentó cabeza contigo?

Tú lo ves así, yo también lo veo así.

-¿Por qué no lo oficializan? O ¿cuándo lo oficializan de una vez? O todavía quieren esperar unos meses más

Todavía un poco más (esperar), unos meses más, en julio cuando sale mi campaña más fuerte, ahí puede ser.

-¿Por qué te dicen la “Don Ramón” de Los Olivos? Porque debes 14 meses de renta

No se debe nada, eso es lo peor, más bien yo quiero mi plata. Mañana me estoy mudando a un departamento en Primavera. Ahorita justo Jefferson me está diciendo ‘voy a buscar un departamento, te mudas para allá con tu hijo para que estén tranquilos y ese departamento con mis abogados lo vamos a ver...’.