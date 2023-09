Los fans de la telenovela “Imperio de mentiras” lloran la muerte del actor Rodrigo Ruíz. Y es que el miércoles 6 de septiembre se conoció el lamentable fallecimiento de quien fue uno de los artistas más reconocidos en el mundo de las producciones televisivas. Él participó en importantes telenovelas que dieron la vuelta al mundo y supo ganarse el respeto y aplauso del público. ¿Quién fue y de qué murió? Te lo contamos.

Rodrigo Ruíz siempre fue un actor que destacaba por su gran profesionalismo y tras participar en obras de teatro brilló en la televisión siendo parte de importantes telenovelas como “Mujeres asesinas”, “Caer en tentación”, “Imperio de mentiras”, entre otras.

Sin embargo, luego de una dura batalla contra una terrible enfermedad el actor pasó a la eternidad dejando un gran legado y recibiendo el cariño de su público que ahora lo llora.

Rodrigo Ruíz fue un actor nacido en México (Foto: Rodrigo Ruíz/Instagram)

LA ANDI CONFIRMÓ SU FALLECIMIENTO

La muerte del reconocido actor fue confirmada el 6 de septiembre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México que utilizó su red social de Instagram para dar la mala noticia a sus millones de fans.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Rodrigo Ruíz. Actor de teatro y televisión, quien además tuvo una importante carrera como jefe de reparto de grandes producciones televisivas como “Imperio de mentiras” y la nueva versión de “Cuna de Lobos”. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee en el texto acompañado con la foto del actor.

La ANDI informó sobre la muerte de Rodrigo Ruíz (Foto: Rodrigo Ruíz/Instagram)

¿QUIÉN FUE RODRIGO RUÍZ?

Rodrigo Ruíz fue un actor mexicano que siempre resaltó por su calidad humana y su profesionalismo al momento de interpretar sus distintos roles.

Trabajó en obras de teatro, pero su popularidad y fama empezó cuando llegó a la televisión y formó parte de destacadas telenovelas.

Fue así que se ganó la calificación de uno de los mejores actores de México. Él fallecio en septiembre de 2023.

Rodrigo Ruíz también brilló en las obras de teatro (Foto: Rodrigo Ruíz/Instagram)

TELENOVELAS DONDE PARTICIPÓ RODRIGO RUÍZ

“Cuna de Lobos”

“Caer en Tentación”

“Candidata”

“Mujeres Asesinas”

“Yo No Creo en los Hombres”

“Imperio de Mentiras”

Rodrigo Ruíz participó en varias telenovelas (Foto: Rodrigo Ruíz/Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ RODRIGO RUÍZ?

En el 2021 el famoso actor Rodrigo Ruíz confesó a sus millones de fans que fue diagnosticado con cáncer de colon, según informó El Universal. Pero lo más lamentable que informó, por aquel entonces, es que la enfermedad había hecho metástasis llegando a otros órganos del cuerpo.

“Después de una semana de incertidumbre, y muchos estudios, llegó una de las peores noticias de mi vida, sentía que el mundo se me venía encima al saber que un cáncer de colon con metástasis estaba ya en mi cuerpo”, publicó en su momento en Instagram.

Rodrigo Ruíz informó que padecía de cáncer (Foto: Rodrigo Ruíz/Instagram)

PIDIÓ AYUDA PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD

El actor pidió ayuda, tiempo atrás, para continuar con sus quimioterapias y así combatir al cáncer. Para ello, publicó una foto desde el hospital y dio a conocer sus números de cuentas bancarias.

“La primera etapa terminó (6 quimios), el resultado fue alentador 50%, para terminar con esto , me tengo que someter de nuevo a otro ciclo de 6 quimios que inician este lunes 29 de Noviembre, tengo mucha fe que con esto se termina la batalla. Para lograrlo recurro de nuevo a ti , con tu apoyo económico, ya que mi situación sigue complicada , pues el proyecto que arrancó es para el próximo año . Tu qué has sido parte de mi recuperación gracias , no me cansaré de decirlo. La cuenta está en la segunda foto”, escribió en su momento el actor.

SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS

A mediados de agosto de 2023 el actor compartió una de sus últimas publicaciones en Instagram donde aparecía celebrando su cumpleaños en compañía de sus familiares. En la imagen se le ve muy sonriente cortando su pastel.

“Feliz cumpleaños a mi , a dos años de combatir por mi vida , no me queda más que darle Gracias a Dios, a nuestra madre y al niño Dios de Praga, por no soltarme de su mano”, escribió.

Rodrigo Ruíz en su último cumpleaños (Foto: Rodrigo Ruíz/Instagram)

VISITÓ MACHU PICCHU

A finales de agosto de 2019 el actor viajó a Perú y realizó una importante visita a la ciudadela de Machu Picchu, en el Cusco. Luego de un año el artista publicó, en su Instagram, una foto recordando aquel mágico momento que le hacía palpitar de alegría su corazón.

Rodrigo Ruíz en Machu Picchu (Foto: Rodrigo Ruíz/Instagram)

