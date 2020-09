Roger González es uno de los conductores más conocidos de la televisión mexicana . Empezó a hacerse conocido cuando fue presentador del programa de Disney Channel, “Zapping Zone”, y hace algunos años se integró al matutino “Venga la Alegría” de TV Azteca, donde ha logrado tener mayor popularidad. Su talento, carisma y naturalidad frente a las cámaras hicieron de él uno de los artistas más queridos de la pantalla chica.

El artista mexicano comenzó su carrera a la edad de 11 años trabajando en diferentes comerciales de televisión, al mismo tiempo que se preparaba como actor y cantante. Hoy es considerado como uno de los chicos más guapos de la televisión y recibe elogios por su aspecto jovial y escultural figura.

Roger González es considerado como uno de los chicos más guapos de la televisión y recibe elogios por su aspecto jovial y escultural figura (Foto: Roger González/ Instagram)

El pasado 15 de julio, Roger González cumplió años y se volvió tendencia en las redes sociales ¿la razón? Se reveló que el conductor mexicano podría tener 40 años, esto sorprendió a sus seguidores pues luce un aspecto bastante juvenil. Incluso algunos mencionaron que parece de 20 años, sin embargo su edad continúa siendo un misterio.

Inmediatamente, surgieron cientos de comentarios y memes que lo comparaban con la actriz y cantante Maribel Guardia.

“Moría de risa, fue muy divertido y ya nunca voy a decir jamás en mi vida mi edad porque ya es divertidísimo el tema y siguen saliendo memes y que el misterio de la edad y que si Maribel Guardia es familiar, es tan divertido”, dijo el popular conductor.

“Ya mataría el chiste si digo mi edad, pero tiene que ver con eso de cuidarme mucho, me gusta cuidarme no por vanidoso, sino porque me encanta estar sano, trabajo muchísimo y sé que si no me cuido físicamente, no cumpliría mis sueños”, agregó.

Memes que lo comparaban con la actriz y cantante Maribel Guardia (Foto: Twitter)

Roger González confesó que no le gusta hablar de su edad porque teme pensar en el día de su muerte. Además, dijo que la edad no es importante sino cómo se disfruta la vida.

“No quiero saber el día que me voy a morir y espero que Dios me conceda muchísimos años para disfrutar la vida, por eso he decidido no tener número para la edad”, dijo en entrevista para “Venga la Alegría”.

A través de su cuenta de Instagram, Roger González compartió varias fotografías de la increíble celebración que tuvo por su cumpleaños, se le observa al lado de algunos amigos en las playas de Los Cabos. También podemos apreciar su pastel de cumpleaños que retratan sus pasiones: surfear y disfrutar del mar.

El conductor de "Venga la Alegría" cumplió años el pasado 15 de julio (Foto: Roger González/ Instagram)

