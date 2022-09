Septiembre llegó recargado y Netflix tiene las mejores propuestas para ver. “Love in the Villa” (“Romance en Verona” en español) es la nueva comedia romántica que aterriza en la plataforma de streaming.

La historia se centra en Julie, quien tras el fin de su relación, decide viajar a Italia; para ello, reserva un lugar donde hospedarse, pero al llegar se da con la ingrata sorpresa que la vivienda alquilada ya está ocupada, por tanto deberá compartirla con un apuesto hombre británico, con el que no se llevará nada bien al inicio.

Debido a la expectativa que ha generado el filme, de cerca de dos horas, te contamos qué actores y a qué personajes interpretan. Antes te precisamos que esta se estrena el 1 de septiembre de 2022.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE IN THE VILLA”

KAT GRAHAM ES JULIE

Julie, la actriz principal de "Love in the Villa" (Foto: Netflix)

Kat Graham es Julie, la protagonista. En la trama, ella es una mujer que decepcionada por el fin de su romance decide viajar a Verona, pero su viaje soñado da un giro cuando descubre que la casa que alquiló está ocupada por un atractivo desconocido.

La actriz, nacida en Ginebra el 5 de septiembre de 1989, es conocida por interpretar el papel de Bonnie Bennett en “The Vampire Diaries” de The CW. Asimismo, en “The Poison Rose”, “Stalker” y “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles”. Ella también es cantante, bailarina y modelo.

TOM HOPPER ES CHARLIE

El protagonista de "Love in the Villa" (Foto: Netflix)

Tom Hopper es Charlie. En la película es un hombre arrogante que deberá compartir habitación con Julie en Italia. Su carácter especial sacará de sus casillas a su compañera.

El actor, nacido en Coalville, Leicestershire, el 28 de enero de 1985, es conocido por interpretar a Sir Percival en la serie de la BBC “Merlín”, a Dickon Tarly en “Game of Thrones”, a Luther en “The Umbrella Academy”, entre otros papeles.

RAYMOND ABLACK ES BRANDON

Raymond Ablack ganó un premio por una interpretación en una serie web (Foto: @raymondablack / @obrothergroup)

Raymond Ablack es Brandon en el filme, el exnovio de Julie. Él acabará con las ilusiones de su pareja cuando su relación llega a su fin.

El actor, nacido el 12 de noviembre de 1989 en Toronto, Canadá, interpretó a Sav Bhandari en el drama adolescente “Degrassi: The Next Generation”. También actuó en la serie web “Teenagers”, que lo llevó a ganar un Premio Serie Indie en 2016. Asimismo, estuvo en “Ginny & Georgia”, “Maid” y “Narcos”.

EMILIO SOLFRIZZI ES SILVIO

Él es un destacado actor italiano (Foto: Raymond Ablack / Instagra)

Emilio Solfrizzi da vida a Silvio. Él es un actor y comediante italiano nacido en Bari el 5 de abril de 1962. Ha actuado en cine, televisión y teatro, además de haber hecho doblaje.

EL RESTO DEL ELENCO