Tina Turner afronta otra gran pérdida familiar a sus 83 años de edad. En el 2018, la cantante tuvo que lidiar con el lamentable suicidio de su primogénito Craig, en el que describió como su “momento más triste como madre”.

Cuatro años después, se ha confirmado el fallecimiento de Ronnie Turner, el segundo hijo de la artista y el último de sus descendientes biológicos. Vale precisar que ella también adoptó a Ike Turner Jr. y Michael Turner, aunque ambos apenas mantienen una relación con la famosa celeb de Estados Unidos.

Tras esta devastadora noticia, hoy te presentamos más detalles sobre la vida de Ronnie Turner. A continuación, descubre quién fue y de qué murió el hijo menor de la cantante Tina Turner.

¿QUIÉN FUE RONNIE TUNER?

Ronnie Turner fue un músico y actor estadounidense. Era el hijo de Tina e Ike Turner y empezó su carrera como bajista en varias de las bandas de su familia, como Manufactured Funk.

También grabó un disco titulado “The Rhythm Dance” que se caracterizó por tener tres canciones de siete minutos o más cada una. Actualmente, está disponible en plataformas como YouTube.

Como actor, participó en la película “What’s Love Got to Do with It” (1993), basada en las memorias de su madre. La cinta estuvo protagonizada por Angela Bassett y Laurence Fishburne.

Respecto a su vida personal, Turner estuvo casado desde el 2007 con la actriz Afida Turner. Ella es una reconocida celebridad francesa y fue candidata presidencial independiente en las elecciones de su país en el 2022.

Ronnie Turner y su padre Ike (Foto: Afida Turner / Instagram)

DATOS PERSONALES DE RONNIE TUNER

Nombre completo: Ronald Renelle Turner

Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 1960

País de nacimiento: Estados Unidos

Día del fallecimiento: 8 de diciembre de 2022

Edad al fallecer: 62 años

Esposa: Afida Turner (2007-2022)

Padres: Ike y Tina Turner

Signo zodiacal: Escorpio

¿DE QUÉ MURIÓ RONNIE TUNER?

Ronnie Turner tuvo varios problemas de salud a lo largo de su vida, incluido un delicado diagnóstico de cáncer. Así, el pasado jueves 8 de diciembre del 2022, murió en su casa en Encino, California.

De acuerdo con TMZ, una llamada de emergencia al 911 reveló que Ronnie estaba teniendo problemas para respirar hasta que dejó de hacerlo. En ese sentido, pese a los esfuerzos de los paramédicos para reanimarlo, fue declarado fallecido poco tiempo después.

Si bien no hay una causa de muerte confirmada, se sospecha que fue a consecuencia de distrés respiratorio, una afección caracterizada por la acumulación de líquido en los sacos de aire de los pulmones que no permite que el oxígeno llegue a los órganos.

El artista tenía 62 años de edad y fue su esposa Afida quien confirmó su deceso a través de su cuenta de Instagram: “Dios mío, Ronnie Turner. Un verdadero ángel. Mi esposo, mi mejor amigo. Lo hice lo mejor que pude hasta el final, esta vez no pude salvarte. Te he amado durante estos 17 años”, escribió.

Tina Turner, por su parte, también lamentó la muerte de su hijo en la plataforma digital. “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo”, publicó la cantante de 83 años junto a una fotografía de ella en blanco y negro.