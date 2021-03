Las villanas de películas femeninas son a menudo inteligentes, elegantes y encantadoras, y se convierten en una antagonista amenazante. Sin embargo, son las más mortíferas cuando son tan realistas y manipuladores como Rosamund Pike en “Descuida, yo te cuido” de Netflix.

Pike ha ganado notoriedad por interpretar a mujeres poderosas desde que interpretó el tema principal de “Gone Girl”, pero no va a desaparecer en esta película. Sus turbias maquinaciones para sacar a los ancianos de sus pensiones quedan al descubierto en la pantalla grande de Netflix, demostrando la gran capacidad de Pike de hacer este tipo de personajes

Así se demostró cuando fue nominada y posteriormente la declararon ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, donde dio un duro mensaje sobre el absurdo sistema legal que le permitieron a los creadores de “Descuida, yo te cuido” presentar una historia tan absurda y cercana a la realidad.

Esta película ha provocado un gran interés con respecto a la actriz y su forma de vida fuera de las cámaras de Netflix. Por ese motivo, aquí te traemos algunos datos curiosos de la actriz que tal vez no sabías, desde habilidades ocultas como abrir una piña sin cuchillos hasta un poco de su historia.

10 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE ROSAMUND PIKE

10. Rosamund Pike enseñó como abrir una piña sin cuchillos

En un video en su Instagram personal, la actriz demostró que era muy creativa con la comida, enseñándole a todos sus seguidores el 17 de febrero del 2021 como abrir y comer una piña sin la necesidad de ningún utensilio de cocina.

9. Rosamund Pike tiene un gran sentido del humor

Aunque muchos podrían pensar que ella es una actriz seria por ser de renombre, lo cierto es que tiene una chispa única que la diferencia de las demás actrices. Por ejemplo, en su Instagram publicó un video haciendo de las suyas en Italia.

8. Es muy activa en redes sociales

Principalmente en Instagram, donde tiene más de 480 mil seguidores, constantemente comparte fotos de su día a día o de sus futuros proyectos, además de los ya mencionados videos donde hace bromas o enseña cosas curiosas.

7. Tiene dos hijos llamados Solo y Atom

Los hijos de Rosamund Pike (Foto: Vice)

Ella tiene dos hijos con su novio de toda la vida Robie Uniacke, con quien ha estado desde el 2009. Solo tiene 8 años mientras que Atom tiene 6 años, ella actualmente tiene 42 años.

6. Es muy apegada a la moda

En 2013, la actriz colaboró con L.K. Bennett en una colección de bolsos y también se convirtió en el rostro de la marca de moda de lujo, siendo una de las tantas veces donde ha expresado un gran amor por la moda.

5. Sus padres fueron cantantes de ópera

Pike creció en una familia que tenía su propia presencia en el escenario. Sus dos padres son cantantes de ópera profesionales y ella también ha sido educada desde muy pequeña para ello, pero ha decidido continuar su propio camino como actriz.

4. Rosamund Pike entierra sus premios de actuación

Durante una entrevista con Ellen DeGeneres esta semana, la actriz de “Gone Girl” y “I Care A Lot” confirmó que entierra sus trofeos de actuación en el jardín de su casa porque la idea de mostrarlos adentro es demasiado incómoda para soportar.

3. Ha sido narradora de un documental

El papel protagónico de Rosamund Pike en “I care a lot” le valió un Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz en Película de comedia o Musical (Foto: ShutterStock)

Ella participó como la narradora oficial del documental de 2009 “Yesterday We Were in America”. Se centró en los primeros pilotos que completaron con éxito un vuelo transatlántico sin escalas.

2. Ha tenido numerosas nominaciones a premios

Eiza González interpretó al interés amoroso de Marla Grayson (Foto: Netflix)

Desde los Globos de Oro hasta los Premios de la Academia, obtuvo varias nominaciones gracias a su papel protagónico de Amy Dunne en “Gone Girl” del 2014, así como reconocimientos internacionales por sus actuaciones.

1. Antes de la televisión o cine, actuó en el teatro

Rosamund Pike es Marla y Dianne Wiest en el papel de Jennifer (Foto: Netflix)

Antes de sus días en el cine y la televisión, Pike actuó en producciones teatrales como la producción del West End de Summer y Smoke de Tennessee Williams.