Rosángela Espinoza llama “improvisada” a Susy Díaz

Rosángela Espinoza reveló que ha recibido la oferta para participar en los próximos comicios electorales al Congreso de la República; sin embargo, decidió no aceptar la propuesta.

En una entrevista a América Espectáculos, la chica reality explicó que no quiere participar en las próximas elecciones porque prefiere terminar su carrera y ganar experiencia para postular por un curul.

"Si postulo ahora me van a decir: '¿Qué estudios tienes?' Quisiera postular más adelante con un título que me respalde. No quiero que me vean como la chica reality. 'Porque es conocida, mediática y solo entró solo por eso al Congreso'. No quiero",expresó la popular Rous.

Rosángela Espinoza también se refirió a Susy Díaz. En su opinión, la exvedette fue una “improvisada” cuando se desempeñó como congresista la primera vez que fue elegida y, es precisamente, lo que no quiere que pase con ella.

"Susy Díaz, discúlpame, pero fue una improvisada. Soy honesta. Yo quiero entrar por mis propios medios. Ahorita la política parece un reality", dijo.

“(Debería entrar) gente nueva, joven que haga un cambio en el país, en el Congreso. Ya muchos que tienen años y siguen postulando”, agregó.

Susy Díaz