Nadie sabe lo de nadie. La vida real de Bárbara de Regil ha sido más dura e intensa que un drama de telenovela. La famosa actriz, protagonista de la serie “Rosario Tijeras”, contó que vivió momentos difíciles en su adolescencia, que la orillaron a cometer muchos errores e incluso a pensar en suicidarse.

“Yo estuve mal, porque viví cosas muy feas. Me embaracé a los 16 y me dejaron y me tatué, y dejé la escuela, y me quise quitar la vida”, reconoció la bella actriz, durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

De Régil, ahora de 33 años, dijo que luego de tocar fondo, decidió tener a su hija, lo cual la ayudó a hacerse responsable y empezar a valorar lo poco que tenía en su vida hasta ese momento.

“Llegar a tocar fondo y después tener una hija y tener una responsabilidad. Solita fui aprendiendo a valorar lo que tengo, lo que soy, que estoy viva y empezar a luchar, entonces ahí empecé a trabajar y empecé a pensar positivo todo el tiempo”, dijo la ahora también influencer.

AYUDA A LOS DEMÁS

Bárbara de Regil ha sabido aprovechar esta experiencia de vida para saber cómo ayudar a las personas, algo que procura hacer con todos sus seguidores, por lo que asegura que no cambiará su manera de ser.

“Hoy lo que me importa es estar bien conmigo y con Fer (su esposo), con mi hija (Mar). Nunca levanto el dedo para criticar nadie, al contario digo ‘güey, ¿cómo me atrevo?, primero yo, y después sí, crítica constructiva, pero no para molestar a los demás’”, explicó la artista, que debutó en el mundo de la televisión con la telenovela “Bajo el Alma”.