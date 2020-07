Después de haber dado cerca de 80 clases virtuales de fitness, Bárbara Regil se despidió de sus seguidores y dio por concluida sus rutinas de ejercicios, causando gran sorpresa a más de uno.

“Hoy es nuestra última clase y estoy muy emocionada. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes por haber sido parte todos estos días”, dijo la protagonista de la serie “Rosario Tijeras”.

La razón que llevó a la actriz a cancelar sus clases online es porque cumplió el objetivo que se había planteado, el cual era acompañar a sus seguidores a través de las redes sociales durante la cuarentena.

Por tal motivo, manifestó que como las cosas estaban volviendo a reestablecerse, ella iba a hacer lo mismo; es decir, retomar sus proyectos profesionales y personales.

Bárbara Regil compartió con todos sus seguidores la rutina de ejercicios que practica para mantenerse saludable (Foto: Instagram de Bárbara Regil)

“Casi 80 clases di, casi 80 entrenamientos con ustedes; y de verdad, les quiero agradecer porque me sentí en familia, me sentí acompañada. La cuarentena la vi super diferente. Sinceramente, estos entrenamientos de cuarentena me dieron muchísima vida y se los quería agradecer, les quería agradecer todo eso”, manifestó.

Antes de dar su última rutina, Regil dio algunos mensajes motivacionales. “Nunca olvides que das lo que eres, escribes lo que eres, nunca lo olvides, nunca lo olvides. Y si tienes una vida que no te gusta, y una energía que no te gusta siempre la puedes cambiar. Siempre puedes cambiar a ser mejor, nunca es demasiado tarde”. Tras ello comenzó acompañada de su hija Alexa.

Al terminar su clase de fitness en vivo se despidió con una frase: “Sé feliz, para eso naciste, lo mereces; para eso viniste, para ser feliz”.

Asimismo, “Rosario Tijeras” en su cuenta de Instagram agradeció a quienes la acompañaron durante este tiempo.

“Lo que prometo lo cumplo. ¡Les dije que estaría compartiendo en vivo con ustedes toda la cuarentena y lo logramos, gracias! Con más de 50 mil personas conectadas y al final nunca fueron menos de 14 mil decididas a mover el cuerpo se cumplió mi objetivo que es transmitirles mi amor, mis ganas de vivir, de ser mejor, de sonreír y poner un granito de arena en una época tan difícil”, escribió.

Bárbara Regil dijo que continuará activa en sus redes sociales y estará para quienes la necesiten (Foto: Instagram de Bárbara Regil)

Finalmente, aseguró que aunque ya no esté conectada con sus rutinas online seguirá comprometida en promover la salud.

Ella actualmente se encuentra en Acapulco en compañía de su familia, lugar donde hizo su última transmisión.

