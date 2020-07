Bárbara Mori siempre será recordada por su participación en la telenovela “Rubí”. La actriz uruguaya alcanzó gran éxito y popularidad con el personaje de la descarada, pero a pesar de eso decidió decirle adiós a las telenovelas y cambió el rumbo de su carrera al cine.

Muchos pensarían que la vida de la intérprete ha sido perfecta, pero hace poco abrió su corazón y reveló que no fue feliz al lado de Sergio Mayer, el padre de su único hijo, y por ello decidió separarse de él.

Cuando Bárbara Mori tomó esta decisión sintió mucho miedo, ya que debía seguir con su vida y su carrera sola. Hoy 22 años después, asegura que esto fue lo mejor que hizo por ella y su hijo.

Bárbará Mori conoció a Sergio Mayer cuando tenía 17 años (Foto: Televisa)

¿CÓMO SE CONOCIERON BÁRBARA MORI Y SERGIO MAYER?

Bárbara Mori conoció a Sergio Mayer cuando tenía 17 años. El actor le prometió ayudarla con su carrera como modelo, así que inmediatamente se convirtió en su representante y gracias a sus contactos en Televisa, la uruguaya pudo ser parte del CEA y desempeñarse como actriz.

Aunque Bárbara era muy bella, necesitaba cierta ayuda: “Fui su pareja, su manager, literal fui su papá, porque la llevaba a la escuela, le operé los ojos, le compré ropa, le arreglé los dientes”, afirma Sergio Mayer.

El actor recuerda el momento en el que conoció a Bárbara: “ Estaba muy chiquita, tenía 17 cuando la conocí y yo tenía 28 o 29 años; se me hizo una niña divina, me impactó su seguridad y su forma de ser. Era una chica muy solitaria porque vivía con su hermana, un año mayor que ella.Trabajaban para pagar sus gastos”.

A los pocos meses de haberla puesto a estudiar inglés y en la escuela de talentos, la pareja se casó e inmediatamente buscaban convertirse en padres, así que cuando la actriz fue convocada para ser parte de la telenovela “Mirada de mujer” se dio cuenta de que estaba embarazada y a pesar de su estado, en Televisa la apoyaron.

Luego de dos años de matrimonio, Bárbara Mori decidió separarse de Sergio Mayer por que sentía que era muy infeliz y buscaba la estabilidad emocional para darle seguridad a su pequeño hijo, así que a los 20 años decidió acabar con su relación, ya que se había casado con el actor solo por agradecimiento y no por amor. Mayer la había salvado, pero jamás estuvo enamorada de él.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. Él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma”, contó Mori.

“Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás, y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”, añadió.

Según contó la actriz, mientras filmaba una película fuera de la Ciudad de México habló con Adriana Lavat y le dijo como se sentía y ella le insistió en que lo más importante era su felicidad, así que regresando del rodaje tomó la decisión de separarse.

“El día que me separé las puertas del cielo se empezaron a abrir, Marimar, porque aparte él era mi mánager, entonces tenía mi dinero”, precisó Mori, quien reconoció que tenía mucho miedo sobre todo por su hijo.

“Cuando yo estaba con él no valía nada, yo me miraba al espejo y no valía nada, y sentía que no servía para nada y me sentía absolutamente desvaloriozada. Pero cuando me separo, con todo este miedo de decir cómo voy a enfrentar la vida, pues a ver cómo le hago, ya agarré a mi hijo de la mano y me salí de esa casa y me fui y empecé una nueva vida y se me empezaron a abrir las puertas”, agregó.

