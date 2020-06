“Rubí” es un icono de la cultura popular de México y América Latina. La historia creada por Yolanda Várgas Dulche hace 57 años cruzó las fronteras y retó al tiempo, ya que en este 2020 se presentó una nueva versión que ha sido encabezada por Camila Sodi, José Ron y Rodrigo Guirao.

Este nuevo remake estuvo a cargo de “Fabrica de sueños” y el trabajo que realizaron ha sido muy comentado, ya que son muchos los fans que no olvidan la versión del 2004 que fue protagonizada por Bárbara Mori, Eduardo Santamarina y Sebastián Rulli.

Los productores de la telenovela pensaron en Camila Sodi desde un principio, así que la actriz fue convocada, pero ella se negó rotundamente ya que sabía que tendría mucha presión por superar a su antecesora, pero existieron dos factores que le hicieron cambiar de opinión y no dejó pasar estar gran oportunidad.

Camila Sodi fue la última actriz que encarnó a "Rubí" (Foto: Las Estrellas)

¿POR QUÉ CAMILA SODI NO QUERÍA SER RUBÍ?

En una entrevista especial para la revista VANIDADES, Camila Sodi, la nueva Rubí, confesó que al inició no quería tomar este reto y le dijo no a los productores de Televisa.

“En realidad no me llama la atención hacer un refrito y más cuando precede del trabajo que hizo Bárbara Mori. Ella y su belleza contundente fuera de serie me hacía dudar que pudiera llenar los zapatos ...”, confesó la actriz.

Sin embargo, dos factores la hicieron cambiar de opinión. El primero: “cuando en las juntas de producción me dijeron que la Rubí 2020 no necesariamente sería una mujer inalcanzable, sino una terrenal, con grandes proyecciones para sí misma”.

El segundo fue Bárbara Mori. Sí, Camila confesó que antes de aceptar el personaje decidió hablar con su antecesora, quien la convenció de no dejar pasar esta gran oportunidad.

“¡Claro que hablé! Quién mejor que ella para darme el know how´s de la novela”, comentó.

Fue comprensiva y me respondió con sinceridad: “fue un personaje que me lo dio todo, dese exposición internacional hasta el gratificante aplauso del público”.

Después de escuchar estas dos enormes razones, Camila Sodi no lo dudó más y le dio una oportunidad al libreto y finalmente quedó muy contenta con los resultados que ha tenido la telenovela.

