“Ruido de fondo” (“White Noise” en su idioma original) es una comedia negra que se sumará muy pronto al catálogo de Netflix. La película está protagonizada por Adam Driver y Greta Gerwig, y marca el gran regreso del director Noah Baumbach, tras la aclamada “Marriage Story” (2019).

La producción es una adaptación de la clásica novela homónima de Don DeLillo, publicada en el año 1985, y es la primera cinta de Baumbach que no se basa en una historia original propia.

Vale precisar que el proyecto tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia y ya ha recibido nominaciones en importantes premiaciones como los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

¿Quieres saber más sobre este nuevo largometraje? A continuación, descubre de qué trata y cómo ver la película de Netflix “White Noise”.

¿DE QUÉ TRATA “RUIDO DE FONDO”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “Ruido de fondo” es una historia “divertida, espeluznante, poética, absurda, mundana y apocalíptica a la vez” que dramatiza los intentos de una familia de lidiar con las dificultades de la vida diaria, mientras se enfrenta a los misterios universales del amor, la muerte y la posibilidad de alcanzar la felicidad en un mundo incierto.

La trama se desarrolla en 1984, cuando un accidente industrial causa un terrible incidente medioambiental en una ciudad del medio-oeste estadounidense, cubriéndola en una nube tóxica.

El personajes principal es Jack Gladney, un profesor universitario que está casado con Babette, su cuarta esposa. Juntos crían una familia mixta con cuatro hijos y, tras los hechos que se desarrollan a lo largo del metraje, se verán obligados a afrontar su propia mortalidad.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SE ESTRENA “RUIDO DE FONDO”?

“Ruido de fondo” se estrenará el viernes 30 de diciembre del 2022 en Netflix a las 3 a.m. (ET), 12 a.m. (PT) y 8 a.m. (BST).

De acuerdo a dichas franjas horarias, estas son las horas específicas en las que pudiste ver la producción desde el territorio donde te encuentres:

Horario por países

México: 1:00 am.

1:00 am. Perú: 2:00 am.

2:00 am. Colombia: 2:00 am.

2:00 am. Ecuador: 2:00 am.

2:00 am. Bolivia: 3:00 am.

3:00 am. Paraguay: 3:00 am.

3:00 am. Venezuela: 3:00 am.

3:00 am. Chile: 4:00 am.

4:00 am. Argentina: 4:00 am.

4:00 am. Uruguay: 4:00 am.

4:00 am. España: 9:00 am.

Escena de la película "Ruido de fondo" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “RUIDO DE FONDO”?

“White Noise” estará disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming Netflix desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la ficción solo con tu suscripción regular al servicio. Accede desde este enlace.

Adam Driver es el protagonista de "White Noise" (Foto: Netflix)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “WHITE NOISE”?

Adam Driver como el profesor Jack Gladney

Greta Gerwig como Babette Gladney

Raffey Cassidy como Denise

André Benjamin como Elliot Lasher

Jodie Turner-Smith como Winnie Richards

Don Cheadle como el profesor Murray Siskind

Lars Eidinger como Arlo Shell

Sam Nivola como Heinrich

May Nivola como Steffie

Chloe Fineman como una técnica de Simuvac