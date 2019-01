Rupert Grint no puede ver "Harry Potter": actor revela la traumática razón por la cual no puede ver las películas

Para muchas personas alrededor del mundo, las películas de Harry Potter aún siguen siendo una de las franquicias más confiables para disfrutar una tarde a solas, junto a amigos o familiares, gracias a su contenido apto para todo público.

A pesar de que el mundo está cada vez más emocionado por los diferentes films de "Wizarding World", la gran mayoría de los fans del mundo mágico prefieren ver nuevamente las primeras ocho películas para recordar por qué las otras producciones son tan especiales.

No obstante, para una de sus estrellas es un calvario volver a mirar nuevamente todas las películas. Rupert Grint, quien hizo el papel del famoso personaje Ron Weasley, ha confesado que no puede ir más allá de la tercera película por diversos motivos.

En muchas entrevistas, Rupert confesó que había pensado dejar la franquicia cuando aún era un adolescente, pero eso hubiera significado un gran trabajo de casting, por lo que decidió quedarse hasta el final.

En una reciente entrevista a The Radio Times, el actor de ahora 30 años contó toda su verdad: "Creo que los primeros años estuvieron ok. Mucho tiempo ha pasado. Puedo separarme más de ese niño. Si he visto Harry Poter y la Piedra Filosofal hace no mucho, por primera vez desde su estreno, y de verdad disfruté mirar hacia atrás. Pero con las últimas películas no he podido hacerlo. Probablemente pueda ir hasta Harry Potter y el Prisionero de Azkaban."

Grint agregó: "¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido esa parte? Siempre he estado interesado en el arte, y creo que hubiera ido a la universidad… No estoy seguro, pero sí pienso en eso a menudo y me cuesta recordar mi vida antes de eso. Creo que perdí gran parte de mí mismo durante el largo camino. Con la fama, eres casi un personaje incluso cuando no lo representas. Desde el momento que conseguí el papel, mi vida cambió completamente. Era extraño ese tiempo y me ha tomado un largo tiempo procesarlo. Solo ser invisible ya puede ser difícil."

Durante un tiempo, el actor decidió retirarse de la actuación, para luego volver a intentarlo años después con papeles más pequeños. Además, intentó abrir algunos negocios propios que no prosperaron. Actualmente se encuentra participando de la serie de la BBC "The ABC Murders".