Cuando pensamos en parejas exitosas en Hollywood, son pocas las que han tenido una final feliz, como la historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck o la romántica relación de Eva Mendes y Ryan Gosling, la cual lleva más de una década, dos hijas y hasta un posible matrimonio en secreto.

La pareja, que inició su romance durante las grabaciones de “The Place Beyond the Pines”, ha demostrado su buena química en varios momentos, superando la pandemia juntos y convirtiéndose en padres de Esmeralda y Amada Lee, sus dos pequeñas de ocho y seis años.

LA HISTORIA DE AMOR DE RYAN GOSLING Y EVA MENDES

Agosto de 2011

De acuerdo con Oprah Daily, el magazine de la famosa conductora, antes de empezar a salir, la pareja se llevaba muy bien y eran grandes amigos. “Ya nos conocíamos desde hacía algún tiempo, así que trabajar juntos fue realmente emocionante”, indicó la actriz al ser consultada por “The Place Beyond the Pines”, la cinta en la que, para muchos seguidores, se conocieron e inició el romance.

Setiembre de 2011

Paparazzis captaron a la pareja compartiendo un tierno beso durante un viaje a Disneylandia. “Como una pareja de novios, siempre caminaban muy cerca, tomados de la mano y con los brazos tocándose uno al lado del otro”, indicó un testigo a PEOPLE.

Eva Mendes y Ryan Gosling en "The Place Beyond the Pines"

Octubre de 2011

En un momento muy curioso, la pareja fue arrestada por besarse en un semáforo en Hollywood. Cabe destacar que no han sido los únicos, pues Zendaya y Tom Holland pasaron por lo mismo.

Noviembre de 2011

Ryan Gosling y Eva Mendes viajaron a París para celebrar el Día de Acción de Gracias, mientras que la actriz se encontraba filmando “Holly Motors”. La pareja disfrutó de un emotivo recorrido por la “Ciudad del Amor”.

Diciembre de 2011

La pareja no solo demostraba química en su confirmado romance, sino también en la gran pantalla, protagonizando “Drunk History Christmas” del canal Funny or Die. En el clip también estuvo presente Jim Carrey.

Enero de 2012

Además de un tierno beso para recibir el año, la pareja pasó la Nochevieja y las fiestas con Donna, la mamá de él, demostrando que la relación iba muy en serio.

Junio 2012

Con una relación afianzada, ambos viajaron a Canadá para la graduación de su madre Donna de la Universidad Brock. “Donna y Eva se llevan muy, muy bien”, indicó una fuente a Marie Claire, agregando que tenían objetivos similares. “Ambas están en la misma página”, añadió.

Septiembre 2012

La pareja estuvo junta en el estreno de “The Place Beyond the Pines” en el Festival de Cine de Toronto. Además, compartieron una romántica cita cuando la película se proyectó en Nueva York.

Eva Mendes junto a Ryan Gosling en "The Place Beyond the Pines" (Foto: Difusión)

Mayo de 2014

Eva Mendes y Ryan Gosling volvieron a sumar esfuerzos para desarrollar “Lost River”, una cinta de bajo presupuesto que gozó de buenas críticas, pero debido al corto financiamiento debieron buscar vestuarios en el Ejército de Salvación. “Ella (Mendes) odia el crédito e incluso se enojará si se lo doy. Pero fue de gran ayuda en muchos sentidos”, reconoció Ryan Gosling

Setiembre de 2014

El 12 de septiembre de 2014 a las 10:22 a.m. nació Esmeralda Amada Gosling, la primera hija de la pareja, quien cambió la vida de ambos para siempre. “Nunca antes quise tener bebés hasta que me enamoré de Ryan, y todo funcionó cuando tenía 40 años y tuve mi primer bebé”, reconoció la actriz en una entrevista con Fitzy & Wippa de Nova 96.9.

Ryan Gosling y Eva Mendes con una de sus hijas (Foto: Evamendes / Instagram)

Junio 2015

El 2015 fue mágico para la pareja: era el primer Día del Padre y Día de la madre para ambos. Para celebrar la fecha, Mendes le regaló un reloj a Gosling. “La marca no importa. El símbolo era lo que importaba. Significaba que ahora estás en el reloj”, señaló el actor a GQ.

Diciembre de 2015

Cerrando el año, Gosling conversó con la revista Hello!, y reconoció que su relación con Mendes pasaba por su mejor momento. “Sé que estoy con la persona con la que se supone que debo estar”, expresó, además de asegurar que si existe un requisito en una mujer para que se interese es “que sea Eva Mendes, nada más”.

Abril de 2016

El 29 de abril, Ryan Gosling y Eva Mendes le dieron la bienvenida a su segunda hija, la pequeña Amada Lee Gosling, quien lleva el nombre de la abuela de la actriz y nació en Santa Mónica, California.

Setiembre de 2016

En esos días, el rumor de un matrimonio se volvió viral en redes sociales, con algunos medios reportando una cena íntima con amigos en la que, tal parecía, estaban por anunciar su matrimonio. Sin embargo, poco después, TMZ desmintió la historia. De hecho, Mendes ya se había mostrado en contra del compromiso varios años atrás, asegurando que lo considera “pasado de moda y arcaico”.

Enero de 2017

Durante la ceremonia de los Globos de Oro, el actor recibió el premio por La La Land, aunque no pudo compartir el momento con Eva, que se quedó en casa con sus pequeñas, aunque no dudó en añadirla a su discurso. “Mientras yo cantaba, bailaba y tocaba el piano... mi señora criaba a nuestra hija, estaba embarazada de nuestra segunda y trataba de ayudar a su hermano en su batalla contra el cáncer”, reconoció Ryan, dedicándole su triunfo a Juan Carlos Mendes, fallecido meses atrás.

Marzo de 2017

Eva Mendes fue una de las figuras sorpresa en South by Southwest, el evento en el que se proyectó “Song to Song”, la cinta de su novio. “Lo que la gente no sabe de mí es que me encanta estar en casa, en lugar de la alfombra roja prefiero estar con nuestras chicas”, le dijo a SHAPE.

Setiembre de 2019

A diferencia de su novio, Eva Mendes no es una figura muy activa en redes sociales, por lo que si se deseaba conocer más de la dinámica familiar, las cuentas de Gosling eran el único medio. Allí, algunos usuarios esparcieron el rumor de que era un padre ausente, pues no contaba con fotos de sus pequeñas, por lo que su novia salió en su defensa. “Es tan divertido, hermoso y enloquecedor. Es muy difícil, pero es esa sensación de terminar el día y acostarlos... Ryan y yo nos miramos como ‘lo logramos’”, explicó.

Febrero de 2020

Mendes no ha tenido reparo en admitir que puso en pausa su carrera como actriz para dedicarse a sus hijas, pero no ha aprendido, y no quiere hacerlo, a manejar la cocina, campo en el que su novio es mucho mejor. “Ryan es un chef Y panadero increíble”, respondió en un comentario en Instagram.

Octubre de 2020

Mientras que en algunos casos, la pandemia dividió parejas, en el caso de Mendes y Gosling los hizo más cercanos. “Prefiero estar en casa con mi hombre que en cualquier otro lugar del mundo”, comentó la actriz en una publicación en sus redes sociales.

Del mismo modo, también defendió una vez más a su novio de comentarios en redes sociales. “No hablo de Ryan y de todas las cosas maravillosas que hace como padre porque mantengo esa parte en privado”, expresó.

Mayo de 2022

La actriz celebró el éxito de “El hombre gris” con una curiosa publicación del póster de la película, en la que se ve a su novio con la frase “Mi hombre hace realidad todos mis sueños de estrella de acción de los años 80”.

Junio de 2022

Ese mismo año, celebró la incorporación de Gosling como Ken en el live action de Barbie. “Muy. F. Gracioso. Entonces. F. Bien. Estoy muy emocionada de que veas esto... Él es mi Ken”, con la F como una oscura referencia.

Además, en conversación con The Talk, la actriz indicó que tuvo una reacción muy curiosa al ver el póster de la cinta. “Cuando me lo envió desde el trabajo, pensé: ‘¿Puedo tener esa ropa interior, por favor? Por favor, nunca pido nada’. Despertó en mí ese pequeño adolescente”

Agosto de 2022

En un video compartido en sus redes sociales, la actriz compartió un divertido video en el que satiriza su día como madre y en el que mostró a su novio como salvapantallas de su teléfono. Días después, en conversación con PEOPLE, indicó que considera hogar “dondequiera que estén (sus hijas y Ryan, eso es lo que es”.

Noviembre de 2022

Eva Mendes compartió un tatuaje con la palabra “de Gosling” en la muñeca. Al tener ascendencia latina, el prefijo “de” antes del apellido de un esposo es una tradición del matrimonio, lo cual disparó rumores de un posible vínculo secreto.

Mayo de 2023

Durante la presentación de Barbie, la actriz tuvo un gesto con su novio, compartiendo una imagen en la que luce una camiseta de la película que destaca al personaje que interpreta. “Tengo ese Kenergy realmente grande. Porque las chicas también son jugadoras”, indicó.

En ese mes también cumplieron 10 años desde “The Place Beyond the Pines”, la cinta que los reunió. “Parece como si hubiera pasado una eternidad”, reflexionó.

La actriz mostró su apoyo a Ryan Gosling con un curioso polo (Foto: Eva Mendes / Instagram)

Julio de 2023

Durante el estreno de Barbie en Los Ángeles, el actor lució un collar con la letra “E” con el estilo de letra que se usa en el título de la película (fuente), rindiendo un homenaje a su esposa, que no estuvo presente. En el mismo evento, conversando con Entertainment Tonight, aseguró que sus hijas influyeron para que tome el papel de Ken.

Enero de 2024

A inicios de año, el 13 de enero, Ryan Gosling recibió el Premio Kirk Douglas a la Excelencia Cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara y en su discurso de aceptación no dudó en mencionar a su novia. “Por mi parte, he tenido mucha suerte. Lo más importante es que pude conocer a la chica de mis sueños, Eva Mendes, y tener los dos hijos de mis sueños”, indicó.