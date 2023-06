Luego del éxito de “La gloria” y “Black Knight”, Netflix vuelve a apostar por series coreanas y estrena “Sabuesos” (”Bloodhounds” en inglés). Se trata de un drama de acción escrito y dirigido por Kim Joo-hwan, y protagonizado por Woo Do-hwan, Lee Sang-yi, Park Sung-woong y Heo Joon-ho.

La ficción que se basa en un popular webtoon del mismo nombre creado por Jeong Chan narra la historia de dos jóvenes boxeadores que unen fuerzas con un benévolo prestamista para destruir a un despiadado usurero que se aprovecha de los más vulnerables.

Los ocho episodios de la primera temporada de “Sabuesos” están disponibles en Netflix recién desde el viernes 9 de junio de 2023, no obstante, los fanáticos de las producciones surcoreanas ya preguntan por una segunda entrega.

“SABUESOS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, el gigante del streaming no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la serie coreana, sin embargo, por lo visto en el último capítulo, es poco probable que la historia de Kim Geon-woo y Hong Woo-jin continúe en una nueva tanda de capítulos.

Además de que la mayoría de producciones asiáticas de Netflix no cuentan con más de una temporada, la primera entrega se basa en la obra de Jeong Chan, así que ya no hay material original para alargar la serie escrita por Kim Joo-hwan.

Al final de la primera temporada de “Sabuesos”, impulsados por el deber para con sus seres queridos, Gun‑woo y Woo‑jin no se detienen ante nada para acabar con Myeong‑gil de una vez por todas. No obstante, no todo sale según lo planeado y deben pagar un precio por conseguir lo que quieren.

Las preguntas principales de la serie surcoreana fueron resueltas en los primeros ocho episodios, así que no quedan misterios pendientes. No obstante, si obtiene el respaldo de la audiencia, aún es posible que consiga luz verde para una segunda entrega.

Kim Geon-woo y Hong Woo-jin, ¿volverán a pelear juntos en una temporada 2 de "Sabuesos"? (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SABUESOS”?

“Sabuesos” está disponible en Netflix desde el viernes 9 de junio de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.