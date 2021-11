Anabel Pantoja es uno de los personajes del clan Pantoja que sigue estando en la polémica. Primero, su boda con Omar Sánchez poco después de la muerte de la madre de Isabel Pantoja y, segundo, sus problemas con su primo Kiko Rivera. A todo esto, se suma el conflicto que se armó por su ausencia en ‘Sálvame’, programa de Telecinco.

Tras alejarse de ‘Sálvame’, se especuló que Anabel Pantoja dejaría el programa definitivamente. Algo que aseguró la revista “Semana”, este miércoles 24 de noviembre, en una nota exclusiva que señalaba que la famosa no se sentía cómoda dentro del show de entretenimiento.

“Quiero trabajar dignamente”, era el titular de la revista. En el texto, se aseguraba que Anabel dejaba el formato producido por La Fábrica de la Tele. Además, señalaban que la influencer se sentía “ninguneada” por el programa tras las informaciones y el tratamiento que ha recibido. Tras la publicación, la misma Pantoja salió a aclarar el tema con un contundente mensaje.

Anabel Pantoja cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram (Foto: Anabel Pantoja/ Instagram)

“SÁLVAME”, ¿REALMENTE RENUNCIÓ ANABEL PANTOJA?

Luego de que la revista “Semana” publicó que Anabel Pantoja decidió no volver más al programa ‘Sálvame’, la empresaria se pronunció a través de sus redes sociales para desmentir que renunció al show que se emite por Telecinco.

“Una pena que se venda como exclusiva, que no di. Unas palabras manipuladas”, escribió la televisiva en una publicación de Instagram Stories.

Además, afirmó que es mentira lo que dice la revista: “Mi intención fue destacar el lanzamiento de mis joyas y responder a la compañera, de manera respetuosa, que estaba ganándome la vida dignamente sin hablar mal de nadie a quien quiero”.

Después, los integrantes del programa “Sálvame” comentaron sobre las supuestas declaraciones de Anabel Pantoja a la revista “Semana”. Aunque en un inicio comentaron el tema con cierto enfado, finalmente aseguraron que la noticia era incorrecta.

Al inicio de la emisión del miércoles 24 de noviembre, Jorge Javier Vázquez se dirigió a su audiencia para informar del gran enfado que tenía por las supuestas declaraciones de Anabel Pantoja despotricando contra el programa y anunciando su decisión de no volver nunca más.

“Estoy muy cabreado con Anabel”, dijo a sus compañeros. Sin embargo, la dirección le daba una indicación y se retractó: “Ah, vale, vale. No es verdad... Entonces ya no estoy enfadado con ella... Ya me extrañaba”.

Unas horas más tarde, el tema fue tratado con más detalle. “El programa habla continuamente con Anabel Pantoja porque desea que vuelva”, aseguraban, y destacaban que “ella no lo descarta”. Incluso, el programa afirmó que está “trabajando en una fecha de vuelta”.

Luego, y antes de que termine el programa, la propia Pantoja entraba a través de una conexión telefónica para dar su versión: “Quiero que sepáis que siempre he sido muy agradecida con el programa, nunca he sido desagradecida y esas declaraciones han sido manipuladas”, afirmó.

En concreto, la famosa se refería a que no quería hablar de los problemas familiares ni comentar nada respecto de algunos ataques escuchados en las últimas semanas hacia sus allegados. De esta forma, aclaró que en ningún momento habló mal del programa.

Durante la conversación, Anabel Pantoja aclaró que no pretende dejar “Sálvame”, pero que no tiene intención de volver “por el momento” para centrarse en sus nuevas facetas profesionales. “Nunca morderé la mano que me da de comer”, finalizó.