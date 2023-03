Sam Neill es recordado por sus múltiples participaciones en la saga de “Jurassic Park”, que le dio una cantidad tremenda de fanáticos en todo el mundo, quienes hoy han quedado sorprendidos con una noticia acerca de su estado de salud y una enfermedad que le detectaron.

El actor británico ha sido quien ha dado a conocer la noticia mediante su libro “Did I Ever Tell You This?” (¿Alguna vez te dije esto?), que será publicado antes de fines de marzo y también en unas entrevistas que forman parte de la promoción del mismo.

Para suerte suya y de quienes lo quieren, la enfermedad parece estar controlada, aunque las cosas pueden ser inciertas en el futuro. Además, tendrá que usar un medicamento por el resto de su vida.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE TIENE SAM NEILL?

Sam Neill, de 75 años de edad, en el primer capítulo de su libro ha asegurado que sus días están llegando al final. “El asunto es, que estoy acabado. Posiblemente muriendo”, escribió en sus páginas.

En una entrevista con el medio The Guardian, Neill se animó a confesar que fue diagnosticado con cáncer a la sangre en 2022 mientras estaba haciendo la promoción de la película “Jurassic World: Dominion”, ya que tenía unos ganglios inflamados.

A las pocas semanas de que se le detectó el mal, el actor comenzó un proceso de quimioterapias. De acuerdo con lo que expresó él mismo, el cáncer ya no está en su cuerpo.

Sin embargo, en forma de precaución, Neill tendrá que llevar quimioterapias por el resto de su vida.

Sam Neill es uno de los protagonista de “Jurassic World” (Foto: Universal Pictures)

UNA ENFERMEDAD MORTAL

Como sabemos, cualquier tipo de cáncer es una enfermedad que, si no se trata de una forma correcta y temprana, puede llevar al paciente a morir, así que es algo con lo que Sam Neill ha tenido que lidiar en este último año.

En la entrevista a la que hacemos mención, el británico reconoce que sabe que estaría muy cerca a su final, pero no tiene miedo de eso, aunque sí le gustaría vivir un poco más.

“Este último año ha tenido sus momentos oscuros. No tengo miedo de morir, pero me molestaría porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes? Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlo madurar. Y tengo mis adorables nietecitos. Quiero verlos crecer”, mencionó.