Los rumores respecto a que Samahara Lobatón, la hija mayor de Melissa Klug y Abel Lobatón, estaría en la dulce espera y tendría tres meses de embarazo, generaron gran revuelo en las redes sociales. Por ello, la joven decidió romper su silencio y aclarar la situación.

La noticia del embarazo de Samahara fue confirmada en el programa “Instarándula”, que se emite por Instagram y que conduce el periodista Samuel Suárez.

"No puedo revelar mi fuente, pero me dicen que Samahara Lobatón está con tres meses de embarazo. De ser cierto, no me sorprendería porque ella tiene un novio con el que convive hace tiempo. No sé si eso le gustará a Melissa Klug”, informó Suárez.

Sin embargo, Lobatón recurrió a su cuenta oficial de Instagram para desmentir lo dicho por Samuel. “Es como la quinta vez que me embarazan en lo que va del año. ¿No hay nada mejor que inventarse? El día que lo esté y yo quiera decirlo, créanme que lo haré, mientras... no se inventen! Gracias”, fue el mensaje que la joven compartió en sus Stories de Instagram.

Como se recuerda, Samahara Lobatón y Melissa Klug se encuentran distanciadas luego que, en 2019, la joven cuestionara que la empresaria atacara constantemente a Jefferson Farfán, el padre de sus menores hermanos.

