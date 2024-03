“Sand Land: The Series” (en español: “Sand Land: La serie”) es una de las producciones más llamativas de los catálogos de Disney Plus y Hulu, pues es la adaptación del manga homónimo del recordado Akira Toriyama, quien murió antes de su lanzamiento. Así, el programa se presenta como una interesante propuesta para los fans del anime, las aventuras, la comedia y las obras postapocalípticas. Pero, ¿sabes exactamente cuál es la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la ficción? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de episodios. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie de Disney Plus narra la misma historia de la película “Sand Land” (2023), con algunas escenas adicionales y la inclusión del arco “Tenshi no Yūsha”.

En ese sentido, de acuerdo con la sinopsis oficial, el show se desarrolla en un mundo donde el suministro de agua casi se ha agotado. Entonces, cansado de sufrir bajo el dominio de un ambicioso rey, el sheriff Rao pide ayuda a los demonios del lugar y juntos emprenden un viaje para descubrir el Manantial Legendario.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Sand Land: The Series”:

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SAND LAND: THE SERIES”?

“Sand Land: The Series” se compone de 13 episodios en total, programados para estrenarse entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del 2024.

Cabe resaltar que los 7 primeros capítulos se lanzan juntos, mientras que el resto llegará de manera semanal, hasta completar toda la temporada.

GUÍA DE EPISODIOS DE “SAND LAND: THE SERIES”

Disney Plus confirmó la fecha de estreno de los capítulos del anime “Sand Land”, de acuerdo a la siguiente programación.

Episodio 1: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 2: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 3: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 4: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 5: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 6: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 7: miércoles 20 de marzo del 2024

miércoles 20 de marzo del 2024 Episodio 8: miércoles 27 de marzo del 2024

miércoles 27 de marzo del 2024 Episodio 9: miércoles 3 de abril del 2024

miércoles 3 de abril del 2024 Episodio 10: miércoles 10 de abril del 2024

miércoles 10 de abril del 2024 Episodio 11: miércoles 17 de abril del 2024

miércoles 17 de abril del 2024 Episodio 12: miércoles 24 de abril del 2024

miércoles 24 de abril del 2024 Episodio 13: miércoles 1 de mayo del 2024

¿CÓMO VER “SAND LAND: THE SERIES”?

Si te encuentras en Latinoamérica o España, puedes disfrutar de “Sand Land: The Series” a través de Star Plus y Disney Plus, respectivamente. En Estados Unidos, vía Hulu.

En todos los casos, asegúrate de contar con una suscripción activa a los servicios de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES PERSONAJES DE “SAND LAND: THE SERIES”?

Rao, el alguacil de 61 años de una villa llamada Apato.

Beelzebub, el príncipe de los demonios.

Thief, un monstruo que acompaña a Beelzebub.

Satán, el Rey de los monstruos y padre de Beelzebub.

Kamaitachi, uno de los monstruos que ayudan a Beelzebub a robar agua.

Gremlin: otro de los monstruos que ayudan a Beelzebub a robar agua.

Slime, otro monstruo.

Fantasma y Gárgola, dos monstruos voladores.

Varios de los personajes principales aparecen en el póster de "Sand Land: La serie" (Foto: Toho)

