Para los que no conocían la obra original, “Sandman” ha sido una buena forma de dar un vistazo a uno de los mejores cómics de DC. Aunque existen algunas diferencias con la serie de Netflix, los fanáticos se han visto complacidos con esta primera temporada. Hasta el momento, solo hemos podido ver a algunos de los llamados Eternos, quienes tienen un trasfondo muy interesante.

No es la primera vez que algunos de los personajes de estas historietas se adaptan en las pantallas, pues el protagonista de “Lucifer” se supone que es el que creó Neil Gaiman. Lo mismo sucede con la serie “Constantine”, que tiene como estrella a John Constantine, aunque en “Sandman” lo cambiaron por Johanna.

Aunque su existencia todavía es un misterio, los Eternos son considerados como fuerzas de la naturaleza que adquieren una forma comprensible para los seres vivos. Se dice que son más antiguos que los dioses y seres sobrenaturales. No son exclusivos del planeta Tierra, pues se ha mencionado que se han presentado también en otras civilizaciones en el espacio.

¿QUIÉNES SON LOS ETERNOS DE “SANDMAN”?

Los Eternos nacieron con la creación del universo y son las representaciones inmortales de diferentes aspectos de la vida. Tal como lo comenta Muerte en uno de los episodios de la serie, conforme fueron apareciendo organismos vivientes, también apareció ella. Aunque no todos surgieron al mismo tiempo.

Mientras más antiguo sea el Eterno, más fuerte es. Por ello, los jóvenes como Deseo y Desesperanza armaban artimañas para hacerlos caer.

7. Delirio

Sello: Pez o nebulosa de colores

Delirio es la encarnación de la locura y la falta de sentido, siendo la menor de los Eternos. Antes era Delicia, pero debido a un sufrimiento que nunca se explica, cambió hacia la locura. Se estima que sabe muchas cosas, incluso más que destino, pero el precio para tanto conocimiento es la locura.

Su aspecto es de una niña o adolescente con heterocromía, es decir, diferentes color de ojos. Además, tiene el cabello más cortado. Su apariencia también cambia constantemente, al igual que Morfeo.

El reino de Delirio es una masa caótica de colores que modifica su forma y se escuchan múltiples voces hablando al mismo tiempo. Por ello, es considerado un lugar peligroso en que las personas pueden quedar atrapadas. En el centro, tiene un reloj de arena que dice “Tempus Frangit”.

En cierto punto, Delirio se cansa de vivir en el mundo conocido, por lo que crea un recóndito lugar que nadie sabe dónde se encuentra, ni siquiera Destino. Por ello, es uno de los personajes más misteriosos de los siete.

6. Desespero

Sello: Anzuelo

Desespero es la hermana melliza de Deseo. Es la encarnación de la desesperación y la angustia, lo que queda después del deseo o cuando este no es cumplido. Se le describe como una mujer muy gorda y tiene unos afilados dientes. En los cómics siempre anda desnuda, pero esto varió en la serie.

Su sello es un anzuelo, con lo que suele clavarse a sí misma, tal como lo pudimos ver en uno de los episodios de “Sandman”. El Reino del Desespero está vacío y solo tiene espejos, a través de los cuales conecta con el mundo de la Vigilia.

5. Deseo

Sello: Corazón

La encarnación de todo tipo de deseo, desde el amor hasta el hambre. Tal como se describe en las historietas, Deseo tiene una apariencia andrógina, delgada y atractiva, lo cual también ha sido plasmado en la serie. Es un personaje peligroso que quiere ocupar el poder de Morfeo, por lo que siempre trata de hacerle la vida imposible.

Su sello es el corazón y esto lo pudimos ver en los últimos capítulos de la primera temporada de “Sandman”, cuando logran transferir lo que hacía que Rose Walker sea el vórtex y resulta que tenía forma de su símbolo.

El reino de Deseo es una enorme estatua dorada de él mismo que flota entre las nubes. Su gobernante vive en su corazón,literalmente, donde el suelo y las paredes son de color rojo.

4. Destrucción

Sello: Espada

Es la representación de la destrucción, la cual es necesaria para la creación, la vida y el cambio. Sin embargo, decidió abandonar su reino hace 300 años, pues creía que los humanos eran capaces de su propia destrucción.

Se le describe como un hombre grande y pelirrojo, a veces con barba, que parecía un leñador. Posteriormente, aparece como un viajero errante con el cabello largo.

Aunque nunca se llega a describir cómo luce, sabemos que el Reino de Destrucción sigue en pie y no se desintegra, pese a que este ya no lo gobierne. Lo cual no se repitió con el Reino de los Sueños ante la ausencia de Morfeo al ser capturado.

3. Sueño

Sello: Yelmo

La encarnación del Sueño, no solo como las ilusiones al dormir, sino como las aspiraciones de las personas. Es el personaje principal de los cómics y de la serie. Tiene el aspecto de un hombre alto, delgado, pálido, con ojos completamente negros que muestran las constelaciones del universo en su centro.

Es el tercero de los hermanos y su sello es su yelmo, construido con la calavera y la espina dorsal de un antiguo dios que quiso usurpar su reino.

El Reino del Sueño es del que más se conoce y luce mucho más fantástico en las historietas que en la serie. Está poblado de criaturas increíbles como monstruos mitológicos, muñecos, pesadillas o animales parlantes. Su centro es el Castillo de Sueño, donde vive Morfeo y reside la Biblioteca, la cual contiene todos los libros escritos, pensados y nunca llevados a cabo.

También contiene islas de ensueño en los límites del reino. Un ejemplo de eso es donde viven Caín y Abel. Hay otros lugares que no se muestran en la serie como la cueva de Eva, los campos de la lujuria y el Campo del Violín.

2. Muerte

Sello: Ankh

La segunda de los hermanos, representa la muerte y el paso al más allá. Tal como lo explica en la serie, ella dejará de existir cuando la última cosa viviente haya muerto, pues será la encargada de trasladarla.

Es una bella mujer que viste completamente de negro y tiene un cabello voluminoso. Aunque su tarea es bastante lúgubre, es la más conectada con los humanos y es muy amable con ellos. Esto lo pudimos ver en el episodio “El sonido de sus alas”, en el que Sueño la acompaña durante un día y el que, definitivamente, hizo lagrimear a más de uno.

Su sello es un Ankh, el símbolo egipcio que representa la vida eterna. Mientras tanto, el Reino de la Muerte es un castillo bastante moderno, con un sillón, peces, una colección de sombreros, lámparas y una foto de los Eternos. Es mutable y cambia según la percepción de sus visitantes o los deseos de Muerte.

1. Destino

Signo: Libro

El mayor de los Eternos, es la representación de todo lo que es, lo que fue y lo que será. Se le describe como un monje antiguo cargando un libro encadenado a su brazo, aunque nunca se le ve el rostro.

Su reino es un jardín con una inmensa cantidad de senderos que se bifurcan entre sí, los cuales representan los diferentes caminos que se generan ante las decisiones que toma cada persona. El único que puede recorrerlos completamente es él y se dice que toda la creación es el jardín de destino.

