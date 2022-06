Hace unos meses, Sandra Bullock conmocionó a sus fanáticos al anunciar que se retirará de la actuación. Después de estrenar la película “La ciudad perdida” junto a Channing Tatum, la actriz aseguró que estaba muy convencida de su decisión.

Sandra Annette Bullock, nombre real de la actriz, saltó a la fama con su participación en la cinta “Máxima velocidad” junto a Keanu Reeves, conocido por hacer de Neo en la franquicia de Matrix.

Posteriormente, ha asegurado su talento y versatilidad como actriz al participar en películas como “Miss Simpatía”, “La Propuesta”, “Gravedad”, “Ocean’s 8: Las estafadoras” e “Imperdonable”.





Sandra Bullock protagonizó la película "Miss Simpatía" que se estrenó en el 2000 (Foto: Fortis Films)

¿POR QUÉ SANDRA BULLOCK SE HA RETIRADO DE LA ACTUACIÓN?

Durante el Festival SXSW, donde Sandra Bullock se encontraba promocionando su última película “La ciudad perdida”, la actriz aseguró que iba a retirarse temporalmente de la actuación debido a que necesitaba descansar y pasar tiempo con su familia.

“Me tomo mi trabajo muy seriamente, pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día y los siete días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso”, explicó la intérprete de 57 años en una entrevista.

Posteriormente, dio más detalles sobre el motivo de su retiro, pues Sandra Bullock padece de “burnout” o “síndrome por desgaste profesional”. Por ello, la ganadora del Oscar por su papel en “Un sueño posible”, se tomará un descanso.

“Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé. El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí”, comentó a “The Hollywood Reporter”.

¿CUÁNDO REGRESARÁ SANDRA BULLOCK A LA ACTUACIÓN?

El incansable trabajo que ha estado haciendo la actriz ocasionó un desgaste físico y emocional que le impide seguir su carrera. Sin embargo, Sandra Bullock no considera que esto vaya a ser permanente, pero aún debe evaluar cuánto tiempo necesitará para recuperar energías.

“Si decido retirarme, entonces haré ese anuncio”, finalizó

¿QUÉ ES EL “BURNOUT”?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de desgaste profesional o “burnout” es ocasionado por un estrés laboral crónico que no ha podido ser manejado correctamente.

Se caracteriza por sensación profunda de cansancio, distanciamiento mental del trabajo, sentimientos negativos en cuanto al trabajo y reducción de la eficiencia profesional.

Es un fenómeno ligado al contexto ocupacional que no debe ser utilizado para otros ámbitos personales.