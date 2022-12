Además de los malos resultados de la selección mexicana, que cayó eliminada en la fase de grupos de Qatar 2022, en los medios de comunicación y redes sociales se está hablando de un tema que ha generado cierta polémica e involucra a Sandra de la Vega, esposa del futbolista Andrés Guardado.

La pareja del mediocampista mexicano ha viajado al país asiático que alberga la Copa del Mundo junto a sus dos hijos, pero también llevó consigo a Luciana Ramírez, mejor conocida como Ushi, quien es la niñera de la familia. Es más, en sus redes sociales ha compartido varias fotos con ella, generando opiniones divididas en la opinión pública.

Mientras algunos creen que eso es clasista, hay quienes ven con buenos ojos que Sandra de la Vega haya llevado al Mundial a su niñera y que compartan publicaciones en redes sociales, lo cual demostraría la buena relación existente entre ambas partes.

Con lo comentado, la polémica del tema sigue acrecentándose, provocando también la curiosidad de la gente por saber algunos datos adicionales de Sandra de la Vega, como a qué se dedica, por lo que ahora vamos a dar detalles que dan respuesta a esa pregunta.

SANDRA DE LA VEGA Y USHI HABLAN SOBRE LA FOTO DE LA POLÉMICA

Ante la creciente polémica en redes sociales por una fotografía, Sandra de la Vega aprovechó sus redes sociales para compartir un video en modo de entrevista, en el que aparece con Ushi con la finalidad de que ella explique lo que había sucedido y sus sentimientos tras la imagen que se viralizó en redes sociales.

Luciana Ramírez, quien aparentemente tiene una buena relación con sus jefes, indicó que no tiene problema en aparecer en las publicaciones de la familia para la que trabaja. Además, enfatizó en que no es la primera vez que se sube fotografías juntos, por lo que está acostumbrada y no le incomoda en lo absoluto.

Esta es la fotografía que generó polémica en redes sociales (Foto: Sandra de la Vega / Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICA SANDRA DE LA VEGA?

En el pasado, Sandra de la Vega se dedicaba al modelaje profesional, pero en estos momentos se encuentra en otra etapa de su vida, enfocada mucho más en todo lo relacionado con las redes sociales, ya que es una influencer con más de 282 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Además, también está probando suerte con el YouTube, plataforma en la que comparte un podcast llamado “La capitana”, en el que invita a algunas personas para hablar de diversos temas.

Sus actividades no solo se detienen en lo mencionado anteriormente, sino que también es la presidenta de la Fundación Guardado, que se encarga de recaudar fondos económicos para apoyar a labores de obra social.