La actriz canadiense de ascendencia coreana Sandra Oh se hizo mundialmente conocida por interpretar a la doctora Cristina Yang, mejor amiga de Meredith, en la famosa serie “Greys Anatomy”. Si bien ganó diversos galardones como el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores por su participación en el show, también sufrió traumas durante su extensa estadía.

Entre los años 2005 y 2014, Sandra jugó un importante rol en el drama médico; sin embargo, en la temporada 10 dejó el programa y, a diferencia de sus colegas, no tiene planeado regresar. En una reciente entrevista que se emitirá este domingo 29 de agosto, la actriz reveló a detalle como “Grey’s Anatomy” le cambió la vida, no necesariamente para bien.

Fue en el show “Sunday Today With Willie Geist” que la estrella de 50 años decidió abrir su corazón y repasar algunos pasajes de su carrera. Precisamente, en los avances de lo que será el tan esperado programa se pudo conocer las razones que llevaron a que su paso por la serie sea considerada una experiencia traumática.

Meredith y Cristina fueron las mejores amigas (Foto: ABC)

¿QUÉ DIJO SANDRA OH?

En la entrevista, Oh le cuenta a Willie Geist que su paso por el programa no fue tan bueno como todos imaginaban; por el contrario, le dejó un mal sabor de boca y hasta tuvo que desarrollar algunas técnicas para no perder el rumbo de su vida:

“Para ser realmente honesta fue traumático ...cuando uno pierde el anonimato, tiene que desarrollar habilidades para intentar seguir siendo real. Pasé de no poder salir, como, esconderme en restaurantes, a ser capaz de manejar la atención, manejar las expectativas, sin perder el sentido de mí mismo “.

Así mismo, la repentina fama la hizo recurrir a la terapia, pues todo lo que empezaba a vivir le sobrepasaba: “Bueno, tengo un buen terapeuta. No estoy bromeando. ... Es muy, muy importante “.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE LA SERIE?

Con el tiempo, Sandra tuvo que aprender a poner su estabilidad mental sobre cualquier cosa, inclusive su trabajo; por lo que puso límites en los proyectos que no le estaban ayudando en ese aspecto. “Solo tienes que esforzarte para encontrar la manera de mantenerte conectado a la tierra y muchas veces eso es diciendo que no”, declaró la actriz en la entrevista.

¿POR QUÉ NO REGRESARÍA A “GREYS ANATOMY”?

Tras más de siete años alejada del show, la actriz aprecia ser recordada por el público pero ya no siente una conexión con su personaje. A la doctora Cristina Chang la dejó en el pasado y ahora quiere enfocarse en nuevos proyectos:

“Es muy raro, diría yo, poder ver de esa manera el impacto de un personaje. De alguna manera, haces tu trabajo como una burbuja y lo dejas ir. Dejé ese programa, Dios mío, hace casi siete años. Entonces, en mi mente, se ha ido. Pero para mucha gente, todavía está muy vivo. Y aunque lo entiendo y me encanta, he seguido adelante “.

Por otro lado, la canadiense invita a los espectadores a seguir las nuevas producciones en las que está trabajando. Entre ellas figuran las series “Killing Eve” y “The Chair”, así como otros proyectos. ”Ven a ver los personajes que interpreto que están mucho más profundamente integrados en la experiencia asiático-americana”, finalizó la actriz.