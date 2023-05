Maya Nazor respondió fuerte y claro. La influencer sorprendió al mundo cuando decidió romper su silencio y hablar respecto a Santa Fe Klan. Y es que semanas atrás el famoso cantante de rap le dedicó la canción “Mar y tierra” a la modelo Karely Ruiz a quien, además, besó durante su concierto. Frente a los hechos ocurridos la joven salió a dar su opinión ¿Qué dijo?

Santa Fe Klan y Maya Nazor fueron, en su momento, una de las parejas más famosas de los últimos tiempos y su romance lo gritaban a los cuatro vientos. Producto de su relación sentimental nació su hijo Luka. Sin embargo, a finales de 2022 se conoció que ambos habían decidido separarse.

Pero los fans de la influencer y del rapero quedaron sorprendidos cuando Santa Fe Klan, en uno de sus conciertos, invitó al escenario a Karely Ruiz, una reconocida modelo que es figura en la plataforma de OnlyFans. En dicha presentación estuvieron 70 mil espectadores quienes vieron cuando la pareja se dio un gran beso.

Pero no solo ello, pues Santa Fe Klan le dedicó la canción “Mar y Tierra” a la joven modelo. Esto generó serios cuestionamientos por parte de sus millones de fanáticos. Asimismo, Maya Nazor, la madre del hijo del rapero se pronunció ante esta situación.

Santa Fe Klan y Maya Nazor fueron una de las parejas más famosas (Foto: Maya Nazor/Instagram).

¿QUÉ DIJO MAYA NAZOR SOBRE SANTA FE KLAN?

La reconocida modelo Maya Nazor se pronunció, luego de varios días, respecto a Santa Fe Klan quien durante las últimas semanas hizo noticia con Karely Ruiz frente a miles de personas. Ella conversó con el podcast “Está bien estar mal” conducido por Amy Rey.

Durante el dialogo Nazor aseguró que actualmente siente un gran respeto por Santa Fe Klan y siempre será así, pues su hijo tendrá en todo momento a su padre y su madre.

¿QUÉ DIJO DE LA DEDICATORIA DE “MAR Y TIERRA” A KARELY RUIZ?

En otro momento, Amy Rey le consultó a Maya Nazor qué sintió cuando vio el video donde Santa Fe Klan le dedicó la canción “Mar y Tierra” a la modelo Karely Ruiz.

“Pues nada, como que sí, no sé, yo no me dí cuenta, a veces te enteras más de las cosas por los fans. Me levanto de repente en las noches a volver a dormir a Luka, agarre el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar (…) No pues sí es que no tengo nada que opinar ni que sentir, cada quien su vida”, precisó.

Santa Fe Klan y la modelo de OnlyFans han sido duramente criticados por presunta relación (Foto: Karely Ruiz / Instagram)

“NO VOY A ESTAR MAL”

La modelo también confesó que pese a los videos que puedan circular por las redes sociales respecto al padre de su hijo y a Karely Ruiz nada la va a hacer sentir mal.

“Si lo que quieren es verme mal por eso, no voy a estar mal ¿Cómo me voy a poner mal? Yo tengo mi bebé, tengo mi mente tranquila”, sentenció Maya Nazor.

¿QUIÉN ES MAYA NAZOR?

Maya Zepeda Nazor es originaria de Cuernavaca, Morelos, nacida un 5 de enero de 1999. Es la mayor de cuatro hermanos, dos de ellas mujeres y dos hombres, aunque estos últimos son sus medios hermanos. Desde muy pequeña siempre quiso trabajar en los medios de comunicación, por lo que siempre jugaba a que era conductora de un programa o hacía modelaje.

Siempre con sus metas claras, Maya Nazor comenzó en el mundo del contenido para Internet en la plataforma de YouTube, donde compartía videos expresando sus sentimientos y contando cosas de sus día a día.

Con el tiempo fue mejorando el contenido publicando videos con consejos de belleza, retos y bromas con sus familiares y amigos. Así se hizo de muchos seguidores, aunque ganó mayor popularidad en Instagram y posteriormente en TikTok. Maya es considerada en su país como una chica muy carismática que siempre le ha gustado el mundo del glamour y las redes sociales.