Es muy probable que el 2022 haya sido uno de los años más agitados en la vida de Santa Fe Klan, pues no solo consolidó su carrera como artista, siendo convocado para cantar en la pelea de Óscar Valdez o siendo parte de “Black Panther 2″, sino que también le dio la bienvenida a Luka, su primer hijo y a quien le dedicó el tema “Mar y tierra”.

Y es que la celeb de México no solo mostró su lado más polémico en el año anterior, siendo captado con yeso y muletas o detenido por la policía en México, sino que también se mostró muy romántico con su novio, la influencer Maya Nazor, con quien inició un romance en agosto de 2021.

Pese a esto, días antes de terminar el año, la influencer y el artista urbano confirmaron su separación tras más de 15 meses de noviazgo y un pequeño hijo.

Maya Nazor y Santa Fe Klan terminaron su relación, pero seguirán al tanto por el cuidado de su hijo que tuvieron (Foto: Santa Fe Klan / Instagram)

LAS CITAS DE SANTA FE KLAN

Si bien oficialmente el cantante urbano se encuentra “libre”, recientemente negó su intención de mantener alguna cita tras su separación, explicando sus motivos en “Chisme No Like”.

En conversación con el popular programa, el cantante aseguró que le llueven los mensajes para completar citas, pero por el momento, y en respeto a la madre de su hijo, ha decidido rechazar.

“Se soltaron (las mujeres que piden citas), pero no, todo bien. Mucho respeto para la mamá de mi niño y pues acá andamos nada más haciendo música y yo sé que por eso se animan porque les gustan las rolas”, indicó.

De acuerdo con Ángel Jair Quezada, nombre real del cantante nacido en Guanajuato, no solo es el éxito lo que resulta atractivo, sino también su apariencia física.

“Estamos medio guapillos, pero puros problemas”, respondió al ser consultado si se consideraba un galán.

En ese sentido, reveló que durante muchos años fue una persona tímida que no se acercaba a las mujeres por temor a ser rechazado, pero es algo que cambiaría con el tiempo y ahora es una persona más segura y confiada.

“Soy medio penoso y les tenía ahí miedo. No me atrevía, decía: ‘¿qué tal si me ignoran?’, pero ya se me está quitando”, añadió.

Luego de varios meses de relación, Santa Fe Klan y Maya Nazor anunciaron su separación (Foto: Maya Nazor / Instagram)

¿DESDE CUÁNDO COMPONE SANTA FE KLAN?

La relación con las mujeres también fue un motor para que el cantante se animara a escribir y publicar sus creaciones, pues según comentó, le componía sus profesoras, pero no para conquistarlas, sino para compartir sus experiencias de vida como una inspiración.

“A las maestras, a la directora, varias amigas y no para ellas, o sea, no para conquistarlas, pero me contaban sus problemas y yo les decía: ‘mira, cuéntame todo y qué pasó aquí, allá’, y yo escribía las rolas y se las daba en una carta”, reveló.