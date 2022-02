La actriz Sara Maldonado, hace un par de años, interrumpió su embarazo, lo cual generó una serie de comentarios en la opinión pública mexicana, pero ahora que ha dado su versión de lo sucedido todo ha cambiado.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la artista confesó las razones por las que se vio en la obligación tomar esa decisión y también contó cómo fue ese proceso, en el que se vio involucrado también su médico de cabecera.

Sara Maldonado dio detalles acerca del embarazo que tuvo que interrumpir hace algunos años.

¿POR QUÉ SARA MALDONADO PERDIÓ UN BEBÉ?

Hace dos años, Sara Maldonado tuvo que interrumpir su embarazo porque, según lo que ella cuenta, el niño estaba creciendo sin un corazón, por lo que no iba a vivir cuando dé a luz.

La actriz contó que le dijeron eso cuando estaba en Playa del Carmen, así que se fue de inmediato a la capital del país para que su doctor de cabecera la revise y le dé una segunda opinión.

“Fui a un médico en Playa del Carmen y me dijo que el bebé no tenía corazón y yo obviamente pensé en que quería a mi médico. No le creía. Y me dijo que efectivamente no tenía ese órgano. Le hablé a mi médico de México y me insistió en que vaya para que me revise”, dijo Maldonado.

LA TRISTEZA DE SARA MALDONADO

Afectada por lo que había pasado, la actriz se sintió muy mal y pensó que ella había sido la culpable de que el niño se haya formado sin corazón, pero el doctor le hizo entender que ello no era así.

“Me empecé como a cuestionar mucho si había hecho algo yo y obviamente los doctores me dijeron que no era así. O sea, cuando viene así, es así y no te preocupes”, comentó la mexicana.

UN NUEVO EMBARAZO FALLIDO

Tras aquella experiencia, Maldonado con su entonces novio, Juan Sebastián Ávila, lo volvieron a intentar y la actriz nuevamente quedó embarazada, pero la vida le volvió a golpear directamente.

Y es que, tras un eventual chequeo, el doctor le informó que el bebé no tenía pulso, por lo que nada se pudo hacer. Este hecho volvió a afectar sus emociones.

“Ahí sí, la verdad, sí me puse súper mal. O sea, ese día fue muy fuerte para mí, muy fuerte. Al día siguiente tuve que ir a trabajar. Como dicen, el show debe continuar”, contó.