La serie “Sex and the city” cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo con sus seis temporadas, pero, como en cualquier familia, a veces hay problemas en la interna que calan en cada uno de los integrantes de forma diferente. Si bien se hicieron dos películas de la franquicia, la tercera no llegó a realizarse por esas discrepancias, dejando a muchos con ganas de ver más al respecto.

Casualmente, esos problemas parecen haber sido determinantes para que en la secuela de la producción, “And just like that”, emitida por HBO Max, la actriz Kim Cattrall, con su personaje de Samantha Jones, no haya sido considerada, lo cual había generado muchas especulaciones al respecto.

Es por ello que, nuevamente, una supuesta pelea entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall volvió a ser el tema de conversación en los programas especializados y también en la opinión pública, pues muchos fans anhelan saber la verdad acerca de todo lo que ocurre con una de sus series favoritas.

Debido a ello, Sarah Jessica Parker, en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, habló por primera vez al respecto, dando su verdad acerca de todo lo que había ocurrido en los últimos años.

Por mucho tiempo se habló de un problema entre las dos actrices de "Sex and the city" (Foto: Instagram)

¿SARAH JESSICA PARKER Y KIM CATTRALL SE HAN PELEADO?

La actriz de 57 años de edad se resistió a asegurar que haya una pelea con Kim Cattrall, aunque dio algunos detalles que dan a entender que sí ha ocurrido algún choque entre ellas, que, de alguna u otra forma, la ha afectado mediáticamente.

“Nunca he pronunciado palabras de pelea con alguien que he trabajado. No ha habido disputas públicas, riñas, conversaciones o acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. Ha habido una persona hablando al respecto (Kim). Y no voy a decirle que no lo haga, ni a nadie, así que eso también ha sido un poco doloroso para mí. Así que me gustaría que dejaran de llamar a esto una ‘pelea de gatas’ o una ‘discusión’, porque no refleja la realidad”, dijo la actriz que interpreta a Carrie Bradshaw en la serie televisiva “Sex and the city”.

¿POR QUÉ KIM CATTRALL NO FUE CONVOCADA A “AND JUST LIKE THAT”?

En la misma entrevista mencionada, Sarah Jessica Parker fue preguntada al respecto, pero antes tuvo que hablar sobre la fallida realización de la tercera película de “Sex and the city”, la cual no había llegado a producirse por la supuesta pelea entre las dos actrices protagonistas de este artículo.

Según Parker, el motivo de no haber una tercera entrega de películas es que, en su momento, Kim Cattrall pidió unos detalles para su contrato, los cuales no pudieron cumplirse y por ende, no procedió aquella producción.

“Todo actor tiene derecho a pedir cosas, a tener un contrato que le haga sentir bien. Nunca lo habría discutido porque, francamente, ese no es mi problema. ¿Nos decepcionó? Claro. Pero estas cosas suceden”, dijo.

Es por ello que Cattrall no fue convocada para la serie de HBO Max. De acuerdo a lo dicho por Sarah Jessica Parker, con lo sucedido en aquella oportunidad, todos entendieron que ella ya no estaba interesada en formar parte de la historia.

“No le pedimos que formara parte de esto porque ella dejó claro que eso no era algo que le interesara, y ya no se sentía cómoda con nosotros; por eso no se nos ocurrió”, añadió.