Maritza Rodríguez Gómez es una actriz, modelo, presentadora y empresaria colombiana con amplia carrera en la televisión. Está casada con el productor de televisión mexicano Joshua Mintz y no hace mucho tiempo cambió su nombre a Sarah Mintz, tras convertirse al judaísmo ortodoxo.

Hoy la barranquillera vive en Israel, país al que se mudó junto a su pareja e hijos, Akiva y Yehuda. Toda la familia sigue el judaísmo, por lo que decidieron migrar en 2021. Debido a su religión, Sarah ha realizado algunos cambios en su rutina y profesión, es así como se encuentra alejada de las pantallas ya que no puede trabajar en proyectos donde esté en contacto físico con otros hombres o lucir semidesnuda.

En este nuevo territorio, la actriz espera iniciar una nueva etapa como parte de su renacer como judía ortodoxa. “Para mí vivir se ha vuelto mi prioridad, vivir de verdad. Desde que yo nací como Sarah [...] yo veo el mundo de otra manera en todo momento, en cada segundo de mi vida”, aseguró Mintz en una reciente entrevista con Luciano Szafir para su canal de YouTube.

En 2018, la actriz cambió su nombre a Sarah Mintz debido a su conversión al judaísmo (Foto: Sarah Mintz / Instagram)

LA NUEVA VIDA DE SARAH MINTZ

Desde hace un tiempo Sarah se dedica a ser coach espiritual, profesión que mantiene vigente aún en Israel:

“Mi trabajo hoy en día es inspirar a la gente [...] Empecé a descubrir mucho el impacto que de repente mis palabras tienen. Cuando estudio [y] leo [es] como si los libros me hablaran; no sé, tengo una facilidad para poner en la vida práctica conceptos tan profundos que en el tiempo que estuve en México dije: ‘Quiero estudiar psicología positiva, inteligencia emocional, coach’”.

LO PRINCIPAL ES SU FAMILIA

Pese a que ama lo que hace, busca tener un balance y nunca pone su profesión por encima de su familia, pues su más grande deseo siempre fue involucrarse en el crecimiento de sus hijos.

“Siempre soñé [con] ser una madre presente espiritualmente para no solamente estar pendiente de si se saben lavar los dientes o amarrarse los zapatos, sino crearle una conciencia espiritual a mis hijos [...] y necesitaba ser una madre presente”, señaló.

Sarah decidió dejar atrás el mundo de la actuación para convertirse en judía ortodoxa y cuidar de su familia junto a su esposo y sus gemelos (Foto: Sarah Mintz / Instagram)

RECONECTANDO CON SUS PASIONES

Alejada del ojo público, la colombiana está sumergida en su nueva rutina, la cual no tenía cuando se dedicaba a la actuación, pues era difícil encontrar tiempo para realizar cosas sencillas como darse tiempo para sí misma o aprender un nuevo idioma como ahora, que ha iniciado clases de hebreo.

“Quiero darle prioridad. No quiero que me pase lo de Estados Unidos que viví 16 años y no aprendí el inglés”, expresó al respecto.

“Ahorita estoy haciendo cosas que antes no hacía, de las cosas más simples que es despertarme y tomarme la mañana tranquila, de tomar un café... Cosas que yo antes no hacía”, añadió.