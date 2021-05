La serie televisiva “Love is in the air” ha captado la atención de las personas no solo por sus historias que se ven capítulo a capítulo, sino también por la presencia de actores que han robado muchos suspiros a sus admiradoras. Por ello, hoy conoceremos a Sarp Can Köroğlu quien interpreta a Deniz en la referida producción turca. Entre algunas de las características del actor es que aparte de ser músico aficionado, siente un gran cariño por los animales.

El actor nació en 1990 en Adıyaman, conocida antiguamente como Perre o Pordonnium, es una ciudad del sureste de Turquía, capital de la provincia del mismo nombre (Adıyaman) y siempre tuvo la idea de participar en varias producciones, pues, tenía gran cariño por la actuación. Uno de sus primeras actuaciones lo hizo en la novela “El secreto de Feriha” y gracias a ello pudo participar en otros proyectos.

Además aprovecha su 1,90 de altura para hacer muchos ejercicios con el objetivo de siempre mantenerse en forma, debido a que esto es muy importante para su carrera.

Con una barba crecida, en la serie “Love is in the air” forma parte de un triángulo amoroso que formará con Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) lo que generá más de una sorpresa a los seguidores de la trama.

Sarp Can Köroğlu debido a las producciones en las que ha tenido que trabajar no ha podido concluir sus estudios de Arqueología, aunque confesó no ser uno de los estudiantes más aplicados pero tiene esperanzas de concluirlos.

Uno de los momentos más tristes que le tocó atravesar fue cuando su madre falleció y comenta que debido a su trabajo en la actuación pudo estar más en contacto con sus sentimientos, lo que le ayudó a superar ese trágico episodio en su vida.

SU RELACIÓN

El actor tuvo una relación durante algunos años con la artista y diseñadora, Ferhan Talib, pero el fin de su relación fue a finales del 2020 y todo ello fue de manera discreta y amistosa. Pese a ello, los dos aún mantienen sus fotos de los momentos que pasaban cuando aún eran pareja, Las fotografías las pueden ver en el instagram de cada uno de ellos donde a pesar de la distancia no se percibe ningún signo de resentimiento entre ambos.

MÚSICA Y DEPORTES

Hubo un tiempo donde Sarp Can Köroğlu tocó saxofón, luego por motivo de trabajo lo dejó temporalmente, aunque confiesa que al llegar a casa se concentra y vuelve a tocar algunas melodías, pues, es un gran amante de la música.

Cabe precisar que también es amante de los deportes al aire libre, en el agua y deportes de nieve.