Tras recibir una gran acogida por parte del público, la cinta de terror “Scream 6″ volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por los posibles cambios de trama que tuvo durante su realización. Según Melissa Barrera, la nueva entrega de la franquicia de slasher padeció más de una alteración en su producción original que pudo haber cambiado gran parte de la narrativa.

La sexta entrega de la película de Ghostface ya está en los cines, pero no la “pieza original”. Eso parece decirnos Melissa Barrera, una de las estrellas de la película, quien logró destacar en este último metraje junto a la carismática Jenna Ortega.

Recordemos que esta entrega nos sitúa a las protagonistas en las calles de Nueva York, Estados Unidos. Poco a poco, la trama nos va señalando que el asesino enmascarado está tras sus pasos y solo es cuestión de tiempo para que las encuentre.

Bajo la dirección de Matt Bettinelli- Olpin y Tyler Gillet, la cinta promete ser un gran éxito comercial en todos los cines del planeta, por lo que no sería sorpresa que logre ser de las más taquilleras a fin de año.

Una emocionante escena en el vagón de "Scream 6" (Foto: Paramount Pictures)

Eso sí, fue la propia Melissa Barrera quien se animó a revelar algunos secretos de la afamada cinta de terror, en especial, los cambios que tuvo durante el set de rodaje. ¿Pudo haber más sangre de lo habitual?

¿”SCREAM 6″ TUVO CAMBIOS EN EL GUIÓN?

En diálogo con el medio Collider, Barrera se refirió a los múltiples cambios que tuvo la película durante su rodaje, en especial, porque alteraba cierta parte de su personaje en el desarrollo del filme.

“Entonces, el guión cambió mucho desde el primer guión que obtuve hasta la película que hicimos. Era, quiero decir, completamente diferente. Y tuvimos algunas reuniones, (los directores) Matt (Bettinelli-Olpin) y Tyler (Gillett) y yo, y luego con (los guionistas) Jamie (Vanderbilt) y Guy (Busick) porque realmente quería asegurarme de que exploramos más la psique de Sam y llegamos a conocerla profundamente porque esa era la razón por la que quería interpretar a Sam en primer lugar”, aseveró la histrionisa de 32 años.

Melissa Barrera regresa como Samantha Carpenter en "Scream 6" (Foto: Paramount Pictures)

Eso sí, alegó que siguió sintiéndose cautivada por su papel, tal y como le sucedió en la última entrega. “La razón por la que me sentí atraído por ella en Scream 5 fue como, ‘Dios mío, hay tanto potencial aquí’. ¿Adónde va a ir? Y quería asegurarme de que en la sexta película, la vimos más capas. No era solo la chica dura, la hermana mayor protectora que tiene todas estas paredes levantadas. Yo estaba como, ‘¿Qué sucede cuando esas paredes se derrumban?’ y no lo hicimos No tuve la oportunidad de ver eso en el quinto, así que dije: ‘Quiero asegurarme de que se sienta como un ser humano más real y completo. Todas estas cosas, todas estas relaciones y todo lo que le pasó a ella en el quinto, ¿cómo vamos a explorar eso?

NO SERÍA EL PRIMER CAMBIO EN LA SAGA DE “SCREAM”

Si bien resulta llamativo los cambios en el guión, este no sería la primera modificación de la franquicia a lo largo de su historia. Y es que durante la segunda entrega también pudimos evidenciar una reescritura del guion luego de que este se filtrase en línea.

Tales revelaciones en el internet tenían spoilers como las identidades originales de los asesinos y demás personajes principales. Aunado a eso, la tercera cinta también padeció ciertos cambios a tan solo un día de filmar escenas con Ehren Kruger.

"Scream 6" fue estrenada el 10 de marzo a nivel mundial (Foto: Paramount Pictures)

De hecho, en “Scream 4″ también se pudieron evidenciar diversas reediciones en la producción. Resulta que el escrito original hecho por Kevin Williamsom fue modificado por Kruger, mientras que al elenco actoral no se les dio sus partes más allá de la página 75 para preservar el suspenso de la identidad del asesino.