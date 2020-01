El gran festival de música, Coachella, se formó por primera vez en 1993 como un concierto de rock de la banda Pearl Jam en el Empire Polo Club. Años más tarde, en 1999, se presentó oficialmente como un festival de tres días en el que se presentaron varios artistas como Beck, Tool y Rage Against the Machine, quienes encabezaron la lista. Con el tiempo, se incluyeron una gama más amplia de géneros como el pop, electrónica, hip hop y soul.

El festival conocido como el favorito de los influencers y modelos, Coachella, ha presentado su programación oficial para este 2020, que se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril. Si bien todo se realizará con normalidad, lo que ha sorprendido a varios asistentes del evento es el hecho de que ninguna artista femenina encabeza la lista.

En el 2002, Bjork fue la primera cantante femenina en encabezar la lista de presentaciones en Coachella y regresó meses más tarde en el 2007. Diez años después, Beyoncé fue la segunda artista protagonista en solitario del evento. Y en el 2019, Ariana Grande fue la tercera y última cantante mujer en liderar el cartel con su popular tema ‘Thank you, next’.

Las presentaciones de las artistas que lideraron el evento durante esos años fueron todo un éxito, un ejemplo de ello es ‘Beychella’, la edición en la que Beyoncé encabezó el festival y, según un portavoz de YouTube, fue la actuación más vista; sin embargo, eso parece no ser suficiente para que consideren elegir nuevamente a una artista femenina como protagonista de sus presentaciones, pues este 2020 quienes aparecen en la primera fila del cartel son Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean.

La ubicación en la lista de presentaciones de Coachella es importante para los artistas que forman parte del evento, pues eso determina la paga y la popularidad que obtendrán, lo que les permitirá pisar más y mejores escenarios.