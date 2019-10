Sean Rico, quien ganó popularidad en el mundo del espectáculo tras convertirse en la pareja de Rodrigo González, cumplió 30 años y a través de sus redes sociales dejó un emotivo mensaje de agradecimiento a sus padres.

En su cuenta de Instagram, donde solo tiene cinco publicaciones y cuenta con más de 12 mil seguidores, publicó un mensaje en el que reflexionó sobre su vida y lo afortunado que ha sido tras recibir el apoyo incondicional de sus padres tras revelarles que es gay.

“Le dije a mis papás que era gay a los 15 años y lo único que me preguntaron fue ¿vas a ser feliz? Hoy cumplo 30 al lado de las personas que amo...”, se lee en las primeras líneas de su extenso texto.

“Algo tan simple como una botella de vino, dos cajas de pizza y muchas risas mirando el mar esperando las doce para correr cuál niño a meter los pies al mar cuando eran las 12. Solo me queda decirles gracias papás por siempre darme todo y apoyarme en todo momento”, agregó la expareja de Rodrigo González.

El mensaje fue acompañado con cinco fotografías, donde lo vemos posando al lado de sus padres, en otra se observa la vista nocturna del mar, tal y como la describe en su texto.

Sean Rico tuvo una larga relación con Rodrigo González. “Peluchín” en una reciente entrevista con María Pía Copello contó algunos motivos que provocaron la ruptura.

“... Soy entregado. Yo pienso que, si uno elige a una persona para caminar juntos, para compañeros de vida, es para eso... No para estar ‘¿Y si mañana?’ ‘¿y si el día que me...? No, si lo elegiste... el pollo vienta con papas, así es la cosa...” confesó Rodrigo al respecto.