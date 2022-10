Alejado de los rumores de un supuesto inicio de una nueva relación tras confirmarse su separación de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo se mantiene enfocado en sus proyectos personales y profesionales relacionados con la actuación.

El actor colombiano de telenovelas como “El señor de los cielos” y “Sin senos no hay paraíso” está preparando una nueva producción cinematográfica, que encantará, seguramente, a todos sus fanáticos.

Pero como todos sabemos, cada personaje es un mundo diferente y para esta cinta ello también implica una nueva apariencia para el artista de 40 años, quien tendrá un look jamás visto en él.

EL NUEVO LOOK DE SEBASTIÁN CAICEDO

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Sebastián Caicedo compartió unas imágenes de su nueva apariencia, las cuales dejaron con la boca a abierta a sus millones de seguidores, quienes no podían creer tremendo cambio.

Todo se enfoca en su cabellera, pues ya no lleva su clásico color negro, sino que ahora es rubio platinado, dándole una apariencia que no habíamos visto con anterioridad.

Casualmente, el actor colombiano reveló que nunca había tenido un cambio de look tan extremo en todos sus años en esta carrera que tiene como profesión.

“Sin más preámbulos, les presento el nuevo look. Espero les guste. Después de 22 años de estar actuando, nunca me había hecho un color de pelo de esta manera. Bueno, en ‘Niños ricos, pobres padres’ me habían hecho algo, pero no así como tan agresivo”, fueron algunas de sus palabras.

Sebastián Caicedo muestra su nuevo look en redes sociales (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

¿EN QUÉ PELÍCULA ACTUARÁ SEBASTIÁN CAICEDO?

Si bien el propio actor reveló que el nuevo look que usa es para una nueva producción cinematográfica colombiana, enfatizó en que aún no puede contar mayores detalles al respecto, por lo que, de momento, se desconoce la trama y el nombre.

Lo que sí pudimos conocer es que esta nueva cinta que está en camino también es protagonizada por Camilo Trujillo.

“Les cuento que vamos a protagonizar una película con mi amigo, el actor colombiano, Camilo Trujillo. Todavía no les podemos contar de qué se trata la peli ni cómo se llama, pero pegaditos acá de nuestras redes. Un abrazo”, añadió el actor en sus historias, en las que mostró también su nuevo look.