Desde que Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos anunciaron su sorprendente divorcio a mediados del 2022, los seguidores de ambas estrellas se han mantenido intrigados, preguntándose qué pudo haber llevado a esta separación después de 13 años de relación. Finalmente, el actor colombiano ha revelado los motivos detrás de esta decisión, arrojando luz sobre un tema que había sido objeto de especulación.

En julio de 2022, Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos hicieron oficial su separación, pero hasta ese momento, optaron por mantener en privado las circunstancias que llevaron al fin de su larga relación.

Fue la actriz de “Sin senos no hay paraíso” quien confirmó los rumores a través de un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram, en el que agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su deseo de seguir adelante con respeto y cariño.

Desde entonces, ambos han continuado con sus vidas y carreras, encontrando nuevas parejas. Carmen Villalobos está en una relación con el venezolano Frederik Oldenburg, mientras que Sebastián Caicedo ha iniciado un romance con Juliana Diez.

En cuanto a la razón detrás de su divorcio, el actor, que formó parte del reality “Los 50″, ofreció recientemente algunas revelaciones esclarecedoras.

Juliana Diez es la nueva novia de Sebastián Caicedo (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

¿POR QUÉ SE DIVORCIARON SEBASTIÁN CAICEDO Y CARMEN VILLALOBOS?

Sebastian Caicedo ofreció recientemente una entrevista en el programa “Buen día, Colombia” del canal RCN, donde abordó la razón detrás de su divorcio con Carmen Villalobos. En sus declaraciones, Caicedo no habló negativamente de su esposa, sino que señaló que lo que faltó en su relación fue una conexión espiritual con Dios.

“Mi relación anterior no era mala, al contrario, fue una relación hermosa. Una mujer maravillosa, una mujer que merece todo lo mejor del mundo. Voy a decir qué faltó en esa relación. En esa relación faltó Dios en la mitad”, empezó su explicación.

Luego, profundizó en su comentario, sugiriendo que las diferencias en su relación se intensificaron debido a la intervención de personas externas que opinaban sobre sus problemas matrimoniales. Se lo dejamos en sus palabras, para que ustedes mismos lo interpreten.

“Por más que fuéramos a misa, por más que lo lleváramos. Cuando teníamos nuestras diferencias, como las tiene cualquier relación, era no buscar en Dios ese cordón de tres dobleces, si no es buscar de pronto hacia los amigos, otras personas que de pronto te pueden hablar. Esa bola de nieve pequeña va creciendo y se te sale de las manos. En ese momento dices Dios mío, en qué momento pasó esto. En este momento quiero caminar con Dios, tener una bonita relación y que cuando haya diferencias (con su pareja), que ya las hay, no somos perfectos, en vez de buscar esas ayudas en el exterior y de pronto refugiarse en lo que no es, que venga Dios y nos hable”, añadió.

¿Quiere decir que alguien le envenenó el oído a Carmen Villalobos? ¿O es que la actriz ya no podía aguantar el fanatismo religioso de su expareja?