¿A qué se dedica Sebastián Caicedo? El esposo de Carmen Villalobos es un reconocido actor colombiano que, en los últimos años, se encuentra alejado de las pantallas. Mientras su pareja acaba de estrenar “Hasta que la plata nos separe”, el intérprete está inmerso en negocios y proyectos que lo han tenido fuera de las telenovelas o producciones audiovisuales. Conoce más aquí de la actualidad de la celebridad.

Caicedo se encuentra fuera de la pantalla chica desde 2019. Desde entonces, no se le ha visto en ningún papel dentro de la gran cantidad de novelas que han aparecido desde entonces.

En la otra orilla, su esposa sí ha tenido un impulso en su carrera, como el más reciente éxito de “Café con aroma de mujer”, que protagonizó junto a William Levy y Laura Londoño, la que lideró las listas de preferencias en varias países.

MÁS INFORMACIÓN: Las telenovelas en las que han trabajado juntos Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Desde “Sin senos no hay paraíso”, Sebastián Caicedo no ha vuelto a figurar en otra gran producción, pero no es por su culpa, sino que el actor colombiano se ha enfocado en otra faceta fuera de los reflectores.

Sebastián Caicedo junto a su esposa Carmen Villalobos. (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

¿POR QUÉ SEBASTIÁN CAICEDO YA NO APARECE EN TELENOVELAS?

Sebastián Caicedo se encuentra alejado de la actuación desde 2019 porque está a cargo de los negocios y proyectos de su familia. El actor colombiano, en una entrevista con “Las dos orillas”, indicó que se encuentra viajando de Miami a Colombia por fines comerciales, aunque está pensando en volver a las telenovelas.

“Mi tiempo esta allá (en Miami). Estoy con mis negocios, mi empresa y mis inversiones. Estoy yendo y viniendo. Estoy audicionando en Colombia para ver que puede salir”, declaró el esposo de Carmen Villalobos al citado medio.

El también modelo, además, detalló que su vida personal ha tomado otro rumbo, enfocándose más en lo espiritual y su bienestar. En su cuenta oficial de Instagram contó que decidió dar un giro a su rutina.

“¿De qué nos sirve el dinero, la fama, el reconocimiento cuando por dentro estamos vacíos, cuando por dentro estamos solos?... Es un camino que he elegido siempre de la mano de Dios que es mi fe”, explicó la celebridad de Colombia a sus miles de seguidores en dicha red social.

Sebastián Caicedo en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO LUCE SU ANILLO DE BODAS?

La actriz colombiana Carmen Villalobos se encargó de disipar las dudas sobre por qué no utiliza su anillo de bodas. La actriz de “Café con aroma de mujer” manifestó que teme perder el símbolo de su matrimonio con Sebastián Caicedo, descartando que haya una crisis en su familia.

La intérprete de “El final del paraíso” indicó que esto no debería sorprender a las personas que siguen su trabajo, porque saben que suele ser distraída con sus objetos personales.

Carmen Villalobos posando para sus millones de seguidores. (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

CUANDO CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO SE SEPARARON

La famosa artista, además, ha contado en sus redes sociales que se tuvo que separar de su esposo durante el cierre del 2021. Caicedo dio positivo a coronavirus durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por lo que no pudieron celebrar juntos el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

Para mala suerte, cuando ya estaba pasando el tiempo respectivo de la enfermedad de Sebastián Caicedo, ella se contagió, viéndose en la obligación de mantenerse alejados por unas cuantas semanas más.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo disfrutan de su luna de miel en Madrid. (Video: Instagram Carmen Villalobos)