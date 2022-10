En 1987, una telenovela causó sensación en la televisión, pues replanteaba el amor juvenil con una tierna y dramática historia. Fue así como “Quinceañera” se volvió una de las producciones emblemáticas de México, llegando a varios países de Latinoamérica y Europa.

Protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas, la telenovela de Televisa es también recordada por su tema principal “Quinceañera” de Timbiriche y la participación de Sebastián Ligarde como “Guillermo “Memo” López”.

Este último, además, tuvo participación en reconocidas producciones, como “Salomé”, “María, la del barrio” y siendo protagonista en “Demente criminal”.

Sebastián Ligarde interpretó a Memo en "Quinceañera" (Foto: sebastianligarde / Instagram)

LA ENFERMEDAD DE SEBASTIÁN LIGARDE

Hace unos días, la periodista Inés Moreno, reveló algunos detalles del actor nacido en Zaragoza, España, incluyendo que estaría enfrentando un grave problema de salud.

Como se recuerda, en 2020, Ligarde reapareció para revelar que sufría de una influenza que algunos médicos confundieron con COVID-19, la cual podría afectar el problema cardíaco que padece, por lo que decidió atenderse en casa, pues iba a ser derivado con pacientes contagiados de coronavirus.

Del mismo modo, la pandemia también amenazó a su pareja, Jorge López Lira, quien en 2021 llegó a padecer un cuadro crónico que se agravó producto de la COVID-19.

A esto se le suma que, recientemente, Inés Moreno reveló que el actor estaría luchando contra un cáncer de colon, algo que se enteró luego de que pasó varios días intentando contactarlo para una entrevista, pero este se negó confesando su padecimiento.

“Bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes’. Y me dijo: ‘No, no, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’, y parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon”, destapó la periodista de espectáculos.

Del mismo modo, Moreno dejó en claro que es lo único que se sabe en estos momentos sobre el estado de salud del actor.

“No quise preguntar más detalles, espero que el tumor no sea maligno”, sentenció, para luego solicitar oraciones y buena vibra para que el actor se recupere.