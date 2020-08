Sebastián Lizarzaburu reveló que pedirá garantías para su vida y la de su familia, incluyendo a su hija y a su expareja Andrea San Martín, después que el futbolista Ray Sandoval chocara el auto de su mamá en aparente estado de ebriedad en el distrito de Lince.

En unos videos compartidos en sus Stories de Instagram, el modelo contó detalles del incidente y confesó que sus padres y él temen que tomen represalias.

“Mis papas están asustado, yo también. Voy a pedir garantías contra los dos para mis papás, para mí, para mi hermano, para mi hija sobre todo y hasta para la mamá de mi hija, ya nada me sorprendería”, dijo Sebastián.

Además, el modelo señaló que Sandoval intentó sobornar a los policías que lo detuvieron junto a su actual pareja, Andrea Miranda.

“Ha querido coimear dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido coimear, pero por la presión que he hecho no le han aceptado. Así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe y le salió positivo”, indicó.

Sebastián Lizarzaburu pedirá garantías para su vida.

Como se recuerda, Lizarzaburu denunció que el futbolista de Sporting Cristal dañó una ventana de la camioneta de su madre en pleno toque de queda. Según reportó el exintegrante del reality “Esto es guerra”, el deportista se encontraba en estado de ebriedad junto a la modelo Andrea Miranda.

“Ahí está… Ray Sandoval que dañó el auto de mi mamá y se quita a la fuga... acabas tu carrera. Va al estacionamiento de mi casa a romper una ventana... Borracho todavía, la promesa del fútbol peruano”, dijo Sebastián en sus historiales de Instagram.

Asimismo, en el noticiero 90 de Latina Televisión mostraron imágenes del jugador de Sporting Cristal, en estado de ebriedad, incluso tuvo que ser reducido por la policía para evitar una pelea en la vía pública.

Ray Sandoval, de Sporting Cristal, fue intervenido por la Policía. (Video: Latina)

