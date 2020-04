El actor Sebastián Rulli decidió subir un divertido video que grabó en TikTok en su cuenta de de Instagram. En este interpreta a una mujer subida de peso que denuncia una agresión, pero la terminan cuestionando por un embarazo.

“Granaderos y nos golpearon. La mayoría eramos mujeres y niños”, se escucha en la imitación de Rulli. “Veo que usted está embarazada”, le pregunta un supuesto periodista. A lo que Rulli afirma que no está en la dulce espera. “No no estoy embarazada, es panza normal. No, no se preocupe”, dice el actor avergonzado.

Otro de los detalles que llamó la atención, además que el actor pudiera expandir su panza de tal modo para el video, es su descripción donde hace referencia a “Miguel Garza”, su papel en la serie de Netflix “El Dragón”.

“Alguien ha creado una cuenta de TikTok y se hace pasar por mí para destruir mi carrera. Si Miguel Garza lo encuentra no me hago responsable”, señala la pareja de Angelique Boyer en la descripción del clip que ya obtuvo más de un millón de reproducciones en solo unas horas de publicado.

Como se recuerda, Netflix estrenó la segunda temporada de la serie “El Dragón” hace dos horas, en ella también actúan Renata Notni e Irina Baeva.

